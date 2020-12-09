Финансовые новости
- |
- 09.12.20
- |
- 17:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Падение ВВП замедлилось до 5,2%, – Минэкономики
17:05 09.12.2020 |
Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам января - октября 2020 года замедлилось до 5,2% с 5,5% по итогам первых девяти месяцев.
Об этом свидетельствует Обзор экономической активности за январь-октябрь 2020 года, обнародованный на сайте Минэкономики.
В отчете отмечается, что в октябре большинство видов экономической деятельности продемонстрировали улучшение своей динамики, тогда как в сельском хозяйстве хоть и произошло замедление падения, однако его глубина остается достаточно существенной из-за падения урожайности основных культур.
"Вместе с тем инвестиционная пауза в экономике (машиностроение), низкий уровень агросырья для переработки в пищевой промышленности, а также снижение потребления электроэнергии из-за низких темпов восстановления экономической активности в базовых видах деятельности сдерживали развитие промышленного производства", - говорится в обзоре.
Также в Минэкономики отметили, что карантин "выходного дня" в ноябре не будет иметь существенного влияния на экономические итоги года.
"Раньше не прогнозируемое внедрение карантина "выходного дня" не будет существенного влияния на итоги года. По оценкам Минэкономики, потери составят 0,04-0,06 процентных пункта в год", - говорится в обзоре.
Как сообщалось, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 5%, тогда как ранее прогнозировалось его снижение на 4,8%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|План «Б» — это Байден: Почему в ТКГ намекнули, что на Банковой нет нового плана по Донбассу
|Диверсия под названием «Спутник V». Как Медведчук будет раскалывать Украину с помощью российской вакцины
|Европейская комиссия выплатила Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи
|Реванш «ватных» сил в приграничных районах: Где ОПЗЖ сформирует плацдарм на парламентские выборы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Инфляция в Украине в ноябре выросла до 1,3%, в годовом измерении - до 3,8% - Госстат
|Украина перейдет к переписи населения по реестрам вместо бумажной через 10 лет, – Немчинов
|Падение ВВП замедлилось до 5,2%, – Минэкономики
|Сумма коррупционных убытков Украины выросла в 2020 году в восемь раз – генпрокурор
|Спрос на бывшие в употреблении легковые авто в ноябре вырос на 12%
|Правительство продлило карантин до 28 февраля 2021 г., ввело усиленные ограничения с 8 по 25 января
Это интересно
|Умные колонки — мертворождённая новинка?
|Uber продала подразделение самоуправляемых автомобилей
|Стали известны характеристики электрической BMW 7-Series
|Google запустит Stadia ещё в восьми европейских странах
|Суд в США временно запретил властям ограничивать работу TikTok
|Глава Volkswagen рассказал, когда начнутся продажи беспилотных машин
|Обновлённый грузовой корабль SpaceX Dragon успешно состыковался с МКС