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Сумма коррупционных убытков Украины выросла в 2020 году в восемь раз – генпрокурор
16:56 09.12.2020 |
Сумма установленных убытков от коррупционной деятельности выросла в восемь раз в 2020 году до 278 млн грн. В прошлом году этот показатель составил 34 млн грн, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей Facebook странице.
В 17 раз до 237 млн грн выросла сумма предъявленных исков по возмещению ущерба от коррупционной деятельности и на 90% до 63 млн грн увеличилась сумма стоимости арестованного имущества, добавила Венедиктова.
По словам генпрокурора, почти на 40% (до 1764) увеличилось количество направленных в суд криминальных производств с обвинительными актами в 2020 году.
За указанный период на 10% (до 2937) увеличилось количество лиц, привлеченных криминальной ответственности за коррупцию. Из них 923 сотрудника правоохранительных органов, 165 депутатов всех уровней и 21 прокурор. Осуждено 408 человек (на 10% больше, чем в 2019 году).
"Ежедневно правоохранители фиксируют в среднем 44 коррупционных правонарушений. За восемь месяцев пребывания на должности генпрокурора система органов правопорядка определила 7748 таких преступлений", - резюмировала Ирина Венедиктова.
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