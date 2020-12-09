Сумма коррупционных убытков Украины выросла в 2020 году в восемь раз – генпрокурор

Сумма установленных убытков от коррупционной деятельности выросла в восемь раз в 2020 году до 278 млн грн. В прошлом году этот показатель составил 34 млн грн, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей Facebook странице.

В 17 раз до 237 млн грн выросла сумма предъявленных исков по возмещению ущерба от коррупционной деятельности и на 90% до 63 млн грн увеличилась сумма стоимости арестованного имущества, добавила Венедиктова.

По словам генпрокурора, почти на 40% (до 1764) увеличилось количество направленных в суд криминальных производств с обвинительными актами в 2020 году.

За указанный период на 10% (до 2937) увеличилось количество лиц, привлеченных криминальной ответственности за коррупцию. Из них 923 сотрудника правоохранительных органов, 165 депутатов всех уровней и 21 прокурор. Осуждено 408 человек (на 10% больше, чем в 2019 году).

"Ежедневно правоохранители фиксируют в среднем 44 коррупционных правонарушений. За восемь месяцев пребывания на должности генпрокурора система органов правопорядка определила 7748 таких преступлений", - резюмировала Ирина Венедиктова.