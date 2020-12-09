Грузовые перевозки по Днепру в этом году уменьшились почти на 7%

Грузовые перевозки по Днепру за 11 месяцев 2020 года составили 10,05 млн тонн, что на 6,9% меньше, по сравнению с прошлогодним показателем за аналогичный период.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

"По итогам января-ноября 2020 года грузовые перевозки по главной реке Украины Днепру достигли 10,05 млн т., что на 747,8 тыс. т. меньше, чем за аналогичный период 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что были осуществлены 10473 рейса, что на 5,3% меньше, чем за 11 мес. 2019 года.

В АМПУ отмечают, что за отчетный период значительный рост показали перевозки: нефтепродуктов на 14% - до 43,4 тыс. т., металлопродукции на 8,3% - до млн т., и строительных материалов на 6,8% - до 5,14 млн т.

Кроме того, в АМПУ сообщают, что за 11 месяцев объемы перевозки зерновых по реке Днепр сократились почти на треть. Так, за отчетный период по Днепру были перевезены 3,19 млн т. зерновых, тогда как в прошлом данный показатель составлял 4,43 млн тонн.