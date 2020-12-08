Финансовые новости
- |
- 08.12.20
- |
- 18:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Производство автомобилей в Украине снизилось на 34%
14:03 08.12.2020 |
В ноябре предприятия украинского автопрома изготовили 638 ед. автотранспортных средств, сообщает Укравтопром. Несмотря на то, что такой результат оказался почти на четверть лучше прошлогоднего, относительно предыдущего месяца (октября) динамика продемонстрировала отрицательное значение - минус 7 процентов.
Выпуск легковых автомобилей составил 545 ед. Это на 24% больше показателя ноября 2019 года, но на 10% меньше октябрьского результата. Отставание от октября было вызвано уменьшением объемов сборки на заводе Еврокар, где за месяц было изготовлено 311 авто. В то же время на ЗАЗе, который в августе возобновил производство легковых автомобилей, сделали 234 автомобиля.
Ноябрьский результат в части коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 9 машин, что на 4 шт. больше, чем годом ранее и на 5 единиц превысило показатель октября текущего года.
Производители автобусов в прошлом месяце изготовили 84 машины, это на 27% больше, чем год назад, и на 9% больше их октябрьского результата.
Всего за 11 месяцев с начала года в Украине было собрано 4429 ед. автотранспортных средств или на 34% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Легковых автомобилей - 3756 шт. (-36%);
Коммерческих - 45 шт. (-61%);
Автобусов - 628 шт. (-18%).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Момент для плана «Б»: Почему разговор Путина с Меркель не обрадует Зеленского
|Унижение выборами. Почему ОПЗЖ выиграла Кривой Рог у Зеленского
|В декларациях можно врать. Почему судьи КСУ торжествуют победу над Зеленским
|Новый закон о ЖКУ. Как изменятся платежки и кто уберет мусор
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Спрос на украинские гособлигации низкий, несмотря на повышение ставок, - Марченко
|Малые АЗС объединяются для защиты своих интересов
|Производство автомобилей в Украине снизилось на 34%
|Нефть дешевеет второй день подряд на опасениях за мировую экономику
|Средняя цена импорта в Украину газа в ноябре увеличилась на 6,6% – Минэкономики
|Выбросы парниковых газов в Украине с 2021 года будет контролировать Госэкоинспекция
Это интересно
|Обновлённый грузовой корабль SpaceX Dragon успешно состыковался с МКС
|Ущерб от хакерских атак в мире превысил триллион долларов
|К 2023 году у Китая будут собственные литографические сканеры для 20-нм технологии
|Боб Дилан продал права на все свои песни
|Седан BMW i4 выйдет на рынок в двух мощных версиях
|150 американских дилеров Cadillac откажутся от сотрудничества с маркой
|Google объявила пять новшеств Android, которые станут доступны зимой