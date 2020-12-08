Производство автомобилей в Украине снизилось на 34%

В ноябре предприятия украинского автопрома изготовили 638 ед. автотранспортных средств, сообщает Укравтопром. Несмотря на то, что такой результат оказался почти на четверть лучше прошлогоднего, относительно предыдущего месяца (октября) динамика продемонстрировала отрицательное значение - минус 7 процентов.

Выпуск легковых автомобилей составил 545 ед. Это на 24% больше показателя ноября 2019 года, но на 10% меньше октябрьского результата. Отставание от октября было вызвано уменьшением объемов сборки на заводе Еврокар, где за месяц было изготовлено 311 авто. В то же время на ЗАЗе, который в августе возобновил производство легковых автомобилей, сделали 234 автомобиля.

Ноябрьский результат в части коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 9 машин, что на 4 шт. больше, чем годом ранее и на 5 единиц превысило показатель октября текущего года.

Производители автобусов в прошлом месяце изготовили 84 машины, это на 27% больше, чем год назад, и на 9% больше их октябрьского результата.

Всего за 11 месяцев с начала года в Украине было собрано 4429 ед. автотранспортных средств или на 34% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Легковых автомобилей - 3756 шт. (-36%);

Коммерческих - 45 шт. (-61%);

Автобусов - 628 шт. (-18%).