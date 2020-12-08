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Выбросы парниковых газов в Украине с 2021 года будет контролировать Госэкоинспекция
12:58 08.12.2020 |
Госэкоинспекция со следующего года начнет осуществлять проверку достоверности отчетов о выбросах парниковых газов, эта функция закреплена за ведомством законом "Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов", который вступает в силу с 1 января 2021 года, передает Энергореформа.
"ГЭИ может провести внеплановую проверку в течение трех месяцев после подачи документов субъектами хозяйствования и проверить соответствие информации действительному положению дел", - такой комментарий главы инспекции Андрея Малеваного приводится в релизе на сайте ведомства.
Он добавил, что в настоящее время эту новую функцию Госэкоинспекция закрепляет в своем положении.
По словам Малеваного, данный закон был принят в рамках приближения украинского законодательства к европейскому, в частности внедрения Директивы 2003/87/ЕС об обязательном создании системы торговли выбросами парниковыми газами. Директива предусматривает получение субъектами хозяйствования разрешения на определенное количество выбросов. В случае, если объем образованных парниковых газов меньше, предприятие может продать "остаток" выбросов другому субъекту.
На Государственную экологическую инспекцию возложена функция проверки данных в документах, а именно в отчетах о выбросах, осуществленных за определенный период, планах мониторинга за выбросами.
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