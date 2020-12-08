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Минэкономики ухудшило прогноз падения ВВП Украины в этом году
08:19 08.12.2020 |
Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства прогнозирует падение ВВП по итогам 2020 года на 5%, в то время как предыдущий прогноз был на уровне 4,8%.
Об этом сообщил министр экономразвития Игорь Петрашко в ходе онлайн-конференции.
"По итогам 10 месяцев 2020 года падение ВВП составляет 5,2%. В принципе, мы вкладываемся в цифры, запланированные на этот год... Скорее всего, по итогам года ВВП упадет на 5% вместо ранее ожидаемых 4,8%", - сказал он.
Министр отметил, что, несмотря на отклонение от предыдущего прогноза, это все же очень близко к прогнозируемым показателям.
"Мы все еще ожидаем возможности падения ВВП на 4,8%, что будет зависеть от того, будет ли введен локдаун", - сказал он.
Также Петрашко сообщил, что Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 4,6% в 2021 году.
"Многие говорят, что это довольно высокая цифра, что не было такого роста много лет, но мы верим, что эти цифры достижимы и возможны. Текущая динамика третьего и четвертого кварталов вместе с эффективным управлением поможет нам достичь таких прогнозируемых показателей в 2021 году", - сказал министр.
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