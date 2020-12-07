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Госстат запустил мобильное приложение «Статистика в смартфоне»
16:01 07.12.2020 |
Государственная служба статистики Украины запустила мобильное приложение "Статистика в смартфоне", которое дает возможность оперативно получать официальную государственную статистическую информацию.
Как передает Укринформ, об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов написал в Телеграме.
"Государственная служба статистики Украины запустила новое мобильное приложение" Статистика в смартфоне"... Приложение двуязычное (на украинском и английском), имеет удобный интерфейс и позволяет оперативно получать официальную государственную статистическую информацию из наборов данных Госстата, размещенных на Едином государственном веб-портал открытых данных data .gov.ua (сейчас доступна информация с 2015 года)", - написал он.
Немчинов добавил, что пока приложение работает для операционной системы Android 4.1 и более новых версий и бесплатно доступно для загрузки на Google Play (https://bit.ly/2JXH064). В приложении можно получить:
- доступ к актуальной официальной государственной статистической информации;
- группировку наборов данных по темам (отраслями статистики)
- визуализацию в виде графиков и гистограмм по выбранным параметрам (показатели, классификации, территория и период);
- сохранение выбранной статистической информации в раздел «Мои наборы» для быстрого доступа в будущем;
- распространение скриншотов с визуализированной официальной государственной статистической информацией через мессенджеры и социальные сети.
По информации Немчинова, официальная государственная статистическая информация в приложении сгруппирована по темам (отраслям статистики) - ВВП, население, рынок труда, цены, промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля и другие, которые отражаются в главном меню.
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