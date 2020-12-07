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Сумма невыполнения плана расходов общего фонда госбюджета увеличивается - Пацкан
09:32 07.12.2020 |
Сумма невыполнения плана расходов общего фонда государственного бюджета на 1 декабря уже составила 101 млрд грн.
Как передает Укринформ, об этом написал на своей странице в Фейсбуке председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.
"С каждым месяцем сумма невыполнения плана расходов общего фонда госбюджета увеличивается и на 1 декабря уже составила 101 млрд грн. Поэтому все меньше оптимизма относительно проведения запланированных на 2020 год расходов. Ситуация с использованием средств Фонда COVID-19 еще хуже. В мае-ноябре в целом не использовано 23 млрд грн, или 36% плана. И это в условиях, когда каждая копейка бюджетных средств должна работать на преодоление последствий пандемии ", - написал Пацкан.
Он отметил, что самый большой вызов для выполнения бюджета в этом году связан с привлечением государственных заимствований.
"Именно их недополучение стало причиной невыполнения плана поступлений общего фонда в январе-ноябре на 141 млрд грн", - отметил Пацкан.
По его словам, для выполнения плана государственных заимствований в общий фонд в декабре необходимо получить 176 млрд грн, или 28% плана на год.
"Это нереально. Так, в ноябре от размещения ОВГЗ поступило лишь 29 млрд грн, а от внешних кредиторов - 0,3 млрд грн. При этом, начиная с августа, растет средневзвешенная доходность заимствований как в национальной, так и иностранной валютах. А это скажется на расходах на обслуживание государственного долга в следующих бюджетных периодах ", - отметил председатель Счетной палаты.
Как сообщал Укринформ, по оперативным данным Государственной казначейской службы, в ноябре 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 85,5 млрд грн, роспись выполнена на 106,2% или +5,0 млрд грн.
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