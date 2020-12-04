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Украина поднялась в международном рейтинге кибербезопасности
17:41 04.12.2020 |
Украина в 2020 году поднялась на 4 позиции по сравнению с прошлым годом и заняла 25-е место в рейтинге "Национальный индекс кибербезопасности 2020" (National Cybersecurity Index 2020), составленном эстонской Академией электронного управления (e-Governance Academy).
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины на своем сайте.
Отмечается, что во время разработки новой редакции "Национального индекса кибербезопасности" было проанализировано состояние кибербезопасности 160 стран.
Анализ осуществлялся по следующим направлениям: законодательство в сфере кибербезопасности; анализ киберинцидентов; образование в сфере кибербезопасности; обеспечение защиты цифровых и основных услуг; электронная идентификация и доверительные услуги; защита персональных данных; мероприятия по реагированию на кибератаки и киберинциденты; борьба с киберпреступностью.
Пресс-служба отметила, что улучшение позиции Украины в "Национальном индексе кибербезопасности" стало возможным благодаря принятию в течение последнего года ряда законодательных актов в области кибербезопасности и киберзащиты.
Согласно представленному рейтингу на сайте Академии электронного управления, первое место заняла Греция, второе - Чехия, а третье - Эстония.
В десятку стран с наивысшим индексом кибербезопасности вошли также Литва, Испания, Бельгия, Финляндия, Словакия, Хорватия и Франция.
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