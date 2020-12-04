Укртрансбезопасность начислила почти 127 миллионов штрафов за перегрузки

В течение января-ноября этого года инспекторы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) в сотрудничестве с Нацполицией проверили более 665 тыс. транспортных средств.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что в ноябре работники Укртрансбезопасности проверили более 75 тысяч транспортных средств, что почти в 3,6 раза больше по сравнению с результатами ноября прошлого года. Также в течение последнего месяца было составлено 1358 актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено около 12,5 млн грн за перегрузки.

«Эффективный габаритно-весовой контроль на украинских дорогах продолжается. По итогам 11 месяцев этого года сотрудники Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией проверили более 665 тыс. грузовиков, что почти в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было составлено более 13 тыс. актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено почти 127 млн ​​грн платы за проезд », - рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он отметил, что для защиты дорог от разрушения грузовиками ведомство не только увеличило количество проверок, но и активно работает над реформированием всей отрасли, цифровизацией и автоматизацией процессов.

Криклий также отметил важность принятия во втором чтении законопроекта № 3743 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля», который усиливает ответственность участников перевозок и вводит новые штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров.

Как сообщал Укринформ, Министерство инфраструктуры в августе 2020 запустило реформу Укртрансбезопасности, главной задачей которой является запуск системы автоматического габаритно-весового контроля (ГВК) на дорогах Украины. Планируется, что к концу 2021 года на украинских дорогах будет установлено более 150 автоматических комплексов ГВК "Взвешивание в движении" (Weigh-in-Motion).