Рада поддержала пакет президентских законопроектов по поддержке бизнеса

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №4429, который предполагает предоставлять на период локдауна одноразовую помощь в 8 тыс. грн, а также поддержала в первом и втором чтении законопроект с поправками в госбюджет-2020 для финансирования данных инициатив (законопроект "4431)

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за законопроект №4429 во втором чтении проголосовали 299 народных депутатов при необходимых 226 голосах, за законопроект №4431 - 304 народных депутата.

Как сказал премьер-министр Денис Шмыгаль с парламентской трибуны, правительство допускает карантинные ограничения с начала 2020 года.

"Выплаты будут осуществляться через "Дию". Они будут диджитализированы", - сказала председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа").

Народные депутаты поддержали идею немедленного подписания спикером парламента обоих законопроектов - "за" 301 голос.

Ранее правительство оценивало, что одноразовая помощь в 8 тыс. грн может касаться 2 млн граждан и потребует выделения 15 млрд грн из Фонда по борьбе с COVID-19.

