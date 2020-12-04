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АНАЛИТИКА

Казначейство осуществляет выплаты, но финансируются только обоснованные расходы - Марченко

13:25 04.12.2020 |

Экономика

 

Государственная казначейская служба осуществляет выплаты, финансируются только обоснованные расходы с учетом целевого назначения, финансовая ситуация контролируемая, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Подчеркиваю, что финансовая ситуация контролируемая и не вызывает беспокойства. Казначейство осуществляет выплаты. Но финансируются только обоснованные расходы (с учетом целевого назначения) после того, как поступают соответствующие платежки", - сказал Марченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о ситуации с финансированием расходов госбюджета.

"Каждый раз в конце года распорядители бюджетных средств пытаются ускоренно использовать накопленные средства. Эта порочная практика тянется уже годами и давно пора от нее отказаться", - пояснил он.

По словам министра, главные распорядители бюджетных средств в течение года должны соблюдать жесткую финансовую дисциплину, однако не справляются с этой задачей.

"Нужно эффективнее планировать расходы и рационально использовать выделенные бюджетные средства", - добавил глава Минфина.

Он отметил, что по состоянию на 1 декабря по общему фонду госбюджета распорядители и получатели средств недовыполнили плановые показатели января-ноября по расходам в сумме 101,0 млрд грн. В прошлом году этот показатель составлял 68,4 млрд грн.

"В то же время Минфин никому не даст бездумно тратить бюджетные средства. Если в конце года какое-то ведомство решило наверстать план использования средств, чтобы, иными словами, "освоить" их, то у нас точно возникнет вопрос к качеству и целесообразности расходов", - сказал Сергей Марченко.

"За последние несколько месяцев распорядители средств вносили изменения в росписи (перераспределяли расходы и делали перекидывания между программами) на общую сумму более 8 млрд грн", - уточнил министр.

В то же время он напомнил, что на начало декабря на Едином казначейском счёте (ЕКС) было 19,8 млрд грн.

"По казначейскому счету: по состоянию на 1 декабря 2020-го на ЕКС есть деньги. Это около 19,8 млрд грн. Например, в 2018-м на эту же дату было 17,2 млрд грн, в 2016-м 27,6 млрд грн", - указал Сергей Марченко.

При этом на 1 декабря за ноябрь по общему фонду госбюджета осуществлены кассовые расходы в сумме около 91,1 млрд грн, добавил он.

Согласно данным Минфина, это, в частности, кассовые расходы на:

- заработную плату и начисления - 17 млрд грн;

- пенсии, стипендии, другие социальные выплаты населению - 24,2 млрд грн;

- медикаменты и питание - 1,1 млрд грн;

- оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 0,5 млрд грн;

- обслуживание государственного долга - 12,6 млрд грн;

- межбюджетные трансферты - 10,9 млрд грн.

"Для сравнения, кассовые расходы в октябре 2019 составили 70,9 млрд грн, в ноябре - 84,1 млрд грн", - прокомментировал министр.

Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете на начало декабря 2020 года составили 19,75 млрд грн, что на 23%, или 4,6 млрд грн, больше по сравнению с показателем на начало ноября, однако это в 2,7 раза меньше по сравнению с показателем на декабрь-2019.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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