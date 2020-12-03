Количество рейдерских захватов в этом году может превысить прошлогодние показатели

Если темпы рейдерских захватов не снизятся, то в 2020 году количество рейдерства вырастет на 20%, поскольку за 10 месяцев 2020 года в Украине рейдерство уже достигло объемов 2019 года.

Об этом сообщили в сервисе мониторинга открытых регистрационных данных Опендатабот, передает Укринформ.

"В этом году количество рейдерских захватов будет больше, чем в предыдущем. За 10 месяцев 2020 года в Украине произошел 751 рейдерский захват. Это почти столько же, сколько за весь предыдущий год - в 2019 году было зафиксировано 766 дел о рейдерстве. Если темпы рейдерских захватов не снизятся, то в 2020 году количество рейдерства вырастет на 20% ", - отмечают в Опендатабот.

В то же время, также отмечается, что эффективность работы правоохранительных органов стала лучше чем в 2019 году.

"Ежегодно до суда доходит менее 43% случаев дел о рейдерстве. Из хороших новостей - правоохранительные органы в 2020-м начали работать лучше в этом направлении. В этом году на 45% больше дел передано в суд и на 35% больше подозрений вручено", - отметил основатель Опендатабот Алексей Иваникин.

Анализ данных из открытых источников свидетельствует, что 71 дело 2020 год касалось противоправного завладения имуществом предприятия, учреждения, организации, (статья 206, часть 2), 562 - подделка документов (статья 206), 118- противодействие законной деятельности (статья 205).

В 2020 году ежемесячно происходило в среднем 75 рейдерских захватов.