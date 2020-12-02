Рынок новых грузовиков немного остыл

В ноябре в Украине было зарегистрировано 980 новых коммерческих автомобилей (грузовых и спец авто), что на 3% меньше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.

Лучший показатель месяца продемонстрировала французская марка Renault, которая реализовала на украинском рынке 216 новых машин, повторив свой результат годичной давности.

Второе место в рейтинге марок заняла Peugeot - 125 новых авто, что вдвое больше, чем годом ранее.

На третьем месте Fiat с результатом 124 зарегистрированных авто, на 13% меньше, чем в ноябре 2019 года.

Также в первую пятерку вошли Citroen - 97 шт. (+102%) и Mercedes-Benz - 64 шт. (+3%).

Всего с января по ноябрь текущего года в Украине было зарегистрировано 9,9 тыс. новых коммерческих автомобилей, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.