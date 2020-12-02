В следующем году минимальная зарплата вырастет дважды, с 1 января - до 6000 гривень

С 1 января 2021 года минимальная заработная плата будет повышена до 6 тыс. грн, с 1 декабря - до 6,5 тыс. грн.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом во время заседания правительства сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Как и обещали, минимальная заработная плата возрастет до 6 тыс. гривень уже с 1 января. Увеличение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн будет перенесено на 1 декабря следующего года", - сказал Шмыгаль.

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Как сообщал Укринформ, на прошлой неделе проект закона «О государственном бюджете Украины на 2021 год» был согласован с Международным валютным фондом, оперативно скорректирован ко второму чтению и зарегистрирован в Верховной Раде.

Дефицит госбюджета на 2021 год в законопроекте ко второму чтению был снижен с 6% до 5,5% ВВП, до 246,35 млрд грн. Одним из главных компромиссов, достигнутых в переговорах с МВФ, было то, что увеличение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн, которое должно было состояться в июле 2021 г., отложили на декабрь.