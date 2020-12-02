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Минобороны Украины впервые провело закупку военных товаров через агентство НАТО
Министерство обороны Украины впервые провело закупку военных товаров через Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NATO Support and Procurement Agency - NSPA).
Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила Миссия Украины при НАТО.
"Поздравляем Минобороны с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки! Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через NSPA NATO для нужд Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Система закупок Агентства НАТО по поддержке и поставке - это своеобразный натовский ProZorro. Участие Украины в этой системе позволяет полноценно интегрироваться в систему закупок альянса.
Кроме того, украинские производители смогут участвовать в тендерах НАТО и продавать свою продукцию иностранным заказчикам, а также приближаться к стандартам Альянса.
Контракты с Агентством НАТО, например, имеют "Авиалинии Антонова". В этом году страны альянса использовали украинские транспортные самолеты для перевозки медицинских грузов во время пандемии коронавир
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