Минобороны Украины впервые провело закупку военных товаров через агентство НАТО

Министерство обороны Украины впервые провело закупку военных товаров через Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NATO Support and Procurement Agency - NSPA).

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила Миссия Украины при НАТО.

"Поздравляем Минобороны с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки! Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через NSPA NATO для нужд Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Система закупок Агентства НАТО по поддержке и поставке - это своеобразный натовский ProZorro. Участие Украины в этой системе позволяет полноценно интегрироваться в систему закупок альянса.

Кроме того, украинские производители смогут участвовать в тендерах НАТО и продавать свою продукцию иностранным заказчикам, а также приближаться к стандартам Альянса.

Контракты с Агентством НАТО, например, имеют "Авиалинии Антонова". В этом году страны альянса использовали украинские транспортные самолеты для перевозки медицинских грузов во время пандемии коронавир