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Общий фонд госбюджета Украины за 11 мес.-2020 сведен с дефицитом 130,7 млрд грн при плане 236,9 млрд грн - Минфин
22:29 01.12.2020 |
Дефицит государственного бюджета Украины за январь-ноябрь этого года составил 111,7 млрд грн, в том числе общего фонда - 130,7 млрд грн при смете дефицита общего фонда на этот период 236,9 млрд грн, такие оперативные данные сообщило Министерство финансов во вторник.
Месяц назад Минфин оперативно отчитался о дефиците госбюджета по итогам января-октября в 111 млрд грн, в том числе общего фонда - 120 млрд грн при плане 214,2 млрд грн.
Позже Госказначейство уточнило, что дефицит госбюджета за 10 месяцев составил 112 млрд грн, в том числе общего фонда - 120,5 млрд грн.
Согласно закону о госбюджете-2020 предельный размер дефицита определен в 298,4 млрд грн, в том числе общего фонда - 274,5 млрд грн.
Проект госбюджета-2021, поданный правительством ко второму чтению в Верховную Раду предполагает предельный размер дефицита 246,6 млрд грн, в том числе общего фонда 220,9 млрд грн.
По данным Государственной казначейской службы , доходы государственного бюджета в ноябре 2020 года составили почти 102,3 млрд грн, что на 9,3% превышают плановый показатель и на 15,2% - прошлогодний уровень.
Согласно обнародованной во вторник информации, общий фонд бюджета в ноябре получил 85,46 млрд грн, что на 6,2% больше плана и на 6,6% превышает показатель ноября-2019.
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