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План государственных заимствований недовыполнен на 150 миллиардов, – Минфин
22:16 01.12.2020 |
Заимствования в общий фонд госбюджета в январе-ноябре 2020 года составили 455,5 млрд грн, что составляет 75,6% от плана.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Согласно обнародованной Минфином информации, внутренние заимствования за 11 месяцев этого года недовыполнены на 21,7% и составили 275,6 млрд грн. В частности, размещение ОВГЗ для финансирования госбюджета принесли 268,7 млрд грн, в том числе 102,7 млрд грн в иностранной валюте. Кроме того, ОВГЗ на 6,8 млрд грн были выпущены для докапитализации "Укрэксимбанка".
За счет внешних заимствований в январе-ноябре 2020 года привлечено 179,9 млрд грн, что меньше ожидаемого показателя на 28,2%.
"При этом платежи по погашению государственного долга за январь-ноябрь 2020 составили 357,4 млрд грн (98,1% плана), платежи по обслуживанию - 117,3 млрд грн (94,6% плана)", - указал Минфин.
Как сообщалось, согласно оперативным данным Госказначейства, поступления в государственный бюджет в январе-ноябре 2020 года составили 944,73 млрд грн при плане в 944,98 млрд грн, таким образом план поступлений выполнен почти на 100%, отставание составляет всего 253,4 млн грн.
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