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Польша выдала Украине ровно половину обещанных разрешений на автоперевозки
21:49 01.12.2020 |
Республика Польша выделила Украине 2,5 тыс. дополнительных разрешений на грузовые автоперевозки в текущем году, среди которых 1,5 тыс. универсальных и 1 тыс. транзитных.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.
"Первые 2500 дополнительных польских разрешений из 5000 уже поступили в "Укртрансбезопасность". Как мы и обещали после переговоров с польскими коллегами. В ближайшее время их бронирование начнется на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua. "Укртрансбезопасность" введет разрешения в электронную систему, когда все бланки будут доставлены на пункты выдачи разрешений", - цитирует пресс-служба слова министра.
Криклий добавил, что оформление разрешений начнется одновременно в следующих пунктах выдачи разрешений: Ковель, Львов, Борисполь, Коростень, Хмельницкий, Винница, Ужгород.
Следующие 2,5 тыс. дополнительных польских разрешений будут переданы польской стороной до 15 декабря этого года.
Отмечается, что срок действия квоты дополнительных разрешений - 31 января 2021 года.
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