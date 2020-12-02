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Бюджет в ноябре перевыполнен на 9,3%
20:35 01.12.2020 |
Доходы Государственного бюджета в ноябре текущего года достигли 102,29 млрд грн, что на 8,67 млрд грн, или на 9,3% выше планового показателя на этот период. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы Украины, передает УНН.
В ноябре этого года доходы госбюджета выросли на 13,5 млрд грн, или на 15,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.
При этом доходы Государственного бюджета Украины за январь-ноябрь 2020 года составляли почти 944,73 млрд грн, что на 253,4 млрд грн меньше планового показателя на этот период, или практически выход на выполнение плана.
В то же время в январе-ноябре 2020 года доходы государственного бюджета были выше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 45 млрд грн, или на 5%.
По сравнению с предыдущим годом налоговые поступления в бюджет, как отметил глава Совета НБУ, выросли в январе-ноябре на 62,1 млрд гривен (+15,1%), что, как указал Данилишин, "в условиях нисходящей динамики экономической активности и стабильности ставок налогов свидетельствует о расширении базы налогообложения за счет теневой экономики и повышение эффективности борьбы с налоговыми злоупотреблениями".
Ранее Государственная таможенная служба отчиталась о выполнении плана в ноябре на 102% и перечислении в бюджет 35,86 млрд грн, или на 711 млн грн больше плана.
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