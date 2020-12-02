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Деловые ожидания бизнеса ухудшились до минимума за полгода, – опрос НБУ
20:24 01.12.2020 |
Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в ноябре снизился до 43,4 пункта с 47,8 в октябре, 49,4 - в сентябре, 47,9 - в августе, 46,9 - в июле и 45,5 - в июне.
Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, который Национальный банк рассчитывает на основе опроса предприятий, передает пресс-служба НБУ.
"Бизнес продолжает ухудшать ожидания относительно экономических результатов своей деятельности на фоне усиления правительством Украины карантинных мероприятий", - отмечают в НБУ.
В частности, индекс ожиданий деловой активности бизнеса в ноябре снизился до 43,4 пункта с 47,8 в октябре.
"Предприятия всех секторов экономики пессимистично настроены относительно результатов своей деятельности в ближайшей перспективе, больше всего - сферы услуг и торговли, которые сильнее ощутили последствия усиления противоэпидемических ограничений", - констатируют в НБУ.
В свою очередь предприятия в сфере строительства ожидают сезонного сокращения экономической активности в секторе и сужения инвестиционного спроса.
Предприятия промышленности также уменьшения объемов новых заказов на продукцию, в т. ч. экспортных, на фоне низкого инвестиционного спроса и неблагоприятной внешней конъюнктуры.
НБУ отмечает, что респонденты всех секторов и в дальнейшем настроены на уменьшение количества работников на своих предприятиях, больше всего - в сфере строительства, где сокращение штата прогнозирует две трети компаний.
В НБУ уточнили, что опрос был проведен с 4 по 23 ноября, в нем приняли участие представители 169 предприятий.
Напомним, НБУ ввел ИОДА как новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики в июле 2019 года, и тогда его значение составило 52,4 пункта. Минимальное значение индекса было зафиксировано в апреле 2020 года - 29,9 пункта.
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