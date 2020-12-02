Приток инвестиций за 10 месяцев упал в 20 раз

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в январе-октябре этого года оценен в 221 млн долл., тогда как за соответствующий период прошлого года чистый приток составил 4,5 млрд долл., падение - в 20 раз. Об этом УНН сообщает со ссылкой на предварительные данные НБУ.

"За январь-октябрь этого года чистый приток прямых иностранных инвестиций оценен в 221 млн долл. США (в том числе отрицательные реинвестированные доходы оценены в 639 млн долл. США). За соответствующий период прошлого года чистый приток составил 4,5 млрд долл. США (из них 2,9 млрд долл. США - реинвестирование доходов)", - говорится в сообщении.

При этом за 10 месяцев этого года инвестиции в акционерный капитал (кроме реинвестирования доходов) уменьшились до 834 млн долл. США по сравнению с 1,1 млрд долл. США за десять месяцев 2019 года, чистые привлечения по кредитам прямого инвестора - до 219 млн долл. США по сравнению с 640 млн долл. США за десять месяцев 2019 года.

Чистый приток по прямым иностранным инвестициям в октябре оценен всего в 9 млн долл. США. За октябрь прошлого года чистый приток составил 256 млн долл. США.