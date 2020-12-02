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В Украине выросли страховые выплаты для трудоспособных лиц
16:59 01.12.2020 |
В связи с увеличением в Украине размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 1 декабря выросли связанные с ним страховые выплаты.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Фонд социального страхования в Фейсбуке.
«С 1 декабря 2020 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц - с 2197 гривень до 2270 гривень Соответственно возросла сумма связанной с ним единовременной помощи, финансируемой Фондом социального страхования Украины для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца», - говорится в сообщении.
Как отмечается, для лиц, у которых право на страховые выплаты от ФССУ наступило с 1 декабря этого года, размер помощи составит: пострадавшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% утраты трудоспособности) - 38 590 грн; семье в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) - 227 тысяч грн; иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) - 45 400 грн.
В ФССУ информируют, что ранее эти выплаты составляли 37 349 грн, 219 700 грн и 43 940 грн соответственно.
Как сообщалось, в Украине с 1 декабря 2020 года пересчитают пенсии.
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