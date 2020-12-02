В октябре спад в промышленности составил 5% - обзор НБУ

В октябре 2020 года по сравнению с октябрем 2019 года спад в промышленности составил 5,0% на фоне слабого инвестиционного спроса, замедления роста расходов бюджета на оборону, ослабления внешнего спроса на машиностроительную и химическую продукцию.

Как сообщает Укринформ, об этом свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор НБУ за ноябрь 2020 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что в октябре падение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) углубилось до 7,9% г/г против с 6,8% г/г в сентябре. В частности, ускорился спад в промышленности (до 5,0% г/г против 4,4% в сентябре). Это произошло, отмечают в НБУ, на фоне слабого инвестиционного спроса, замедления роста расходов бюджета на оборону, ослабления внешнего спроса на машиностроительную и химическую продукцию. При этом, внешняя конъюнктура в октябре 2020 года была благоприятной для металлургии, добычи металлических руд, производства масла и жиров.

Более низкий спрос со стороны перерабатывающей промышленности и более теплая по сравнению с прошлогодней погода обусловили углубление спада в энергетике. Более низкий урожай основных поздних культур и слабые результаты в животноводстве сдерживали сельское хозяйство и оптовую торговлю.

Зато увеличение объемов транзита газа стало весомым фактором замедления падения грузооборота транспортных компаний (до 9,8% г/г в октябре против 12,8% в сентябре). На фоне роста заработных плат и, по всей вероятности, ожиданий усиления карантинных ограничений в октябре продолжалось ускорение розничного товарооборота (до 15,2% г/г против 11,6% в сентябре). Расходы бюджета на дорожную инфраструктуру привели к дальнейшему оживлению строительства (с 12,5% г/г в сентябре до 12,7% в октябре).

Как сообщал Укринформ, по данным Госстата, за январь-октябрь 2020 года объемы промышленного производства в Украине сократились на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. За 2019 год объемы промышленного производства в Украине сократились на 1,8% по сравнению с 2018 годом; в 2018 году рост промышленного производства составил 1,1% относительно 2017 года.