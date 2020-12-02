В ноябре спрос на новые легковые авто обвалился на 17%

В прошлом месяце украинцы приобрели и зарегистрировали 7,1 тыс. новых легковых авто. В результате в годовом выражении этот сегмент автомобильного рынка уменьшился почти на 17%, сообщает Укравтопром. Относительно предыдущего месяца (октября) спрос на новые автомобили упал на 16 процентов.

Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей вновь стала RENAULT. В течение месяца 1173 автомобиля этой французской марки пополнили украинский автопарк. Однако это на треть меньше показателя Рено годичной давности.

На втором месте TOYOTA, автомобили которой выбрали 1136 автомобилистов, что на 9% меньше результата ноября 2019 года.

Третья позиция у KIA, в активе этой марки 509 регистрационных номеров (-32%).

На четвертом месте SKODA, которая на 7% сократила ноябрьскую реализацию до 492 ед.

Пятая позиция в рейтинге и 69-процентный рост у MAZDA - 290 авто.

Шестой результат продемонстрировали сразу две марки - VOLKSWAGEN и PEUGEOT, в зачете которых по 289 зарегистрированных авто. В то же время по сравнению с ноябрем прошлого года немецкая марка потеряла 50% продаж, а французская, наоборот, показала рост на 12 процентов.

Также в первую десятку рейтинга марок вошли: HYUNDAI - 277 шт. (-37%); FORD - 253 шт. (+ 102%); SUZUKI - 252 шт. (+ 1%); MITSUBISHI - 234 шт. (-8%). Бестселлером ноября стал автомобиль Toyota RAV4 с показателем 532 регистрации. Всего с начала года свои первые регистрационные номера в Украине получили 75,6 тыс. новых легковых автомобилей, что почти на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.