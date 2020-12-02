Остатки на Едином казначейском счете в ноябре увеличились на 23% - Госказначейство

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Остатки на Едином казначейском счете в ноябре увеличились на 23% - Госказначейство

12:17 01.12.2020 |

Экономика

 

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало декабря 2020 года составили 19,75 млрд грн, что на 23%, или 4,6 млрд грн больше по сравнению с показателем на начало ноября, однако это в 2,7 раза меньше по сравнению с показателем на декабрь-2019.

Согласно данным Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ), годом ранее в этот период остатки ЭКС составляли 55 млрд грн.

По данным Нацбанка, остаток средств на корсчетах банков на 1 декабря 51,54 млрд грн, что на 4,11 млрд грн меньше, чем месяцем ранее.

Как сообщалось, остатки на ЕКС сокращались четыре месяца подряд после достижения в начале июля абсолютного максимума за всю историю - 75,7 млрд грн. В частности, в октябре они снизились на на 28,8%, или 6,13 млрд грн, в сентябре на 53,4%, или 24,38 млрд грн, а в августе – на 11,7% или 6,04 млрд грн.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

01.12 Количество заключенных договоров «Зеленая карта» с начала года упало на 44,99%

01.12 Минфин установил ставку ОВГЗ на 3-мес. 10% и 11-мес. 11%

01.12 В ЕС сохраняют опасения относительно независимости Нацбанка

01.12 Денежные переводы в Украину вернулись на уровень прошлого года

01.12 Страховщики недооценили экономические последствия пандемии - глава Swiss Re

01.12 Евро 1 декабря силил рост к доллару на статистике из еврозоны

01.12 Справочный курс гривны 1 декабря понижен на 6,11 коп до 28,5565 грн/$1

01.12 Мошенники завысили цену биткоина для продажи акций Bitcoin Inc.

01.12 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.11.20

01.12 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 30.11.20

01.12 Остаток средств на корсчетах банков 01.12.20

01.12 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 30.11.2020

01.12 В Украине снизились негативные ожидания финсектора на следующие полгода - НБУ

01.12 Кредиторам неплатежеспособных банков в октябре выплатили 478 миллионов

01.12 Золото дорожает 1 декабря после достижения минимума за 5 месяцев

• дальше…

01.12 Почему в Германии так хотят покупать водород у России

01.12 Армия Венесуэлы занялась майнингом криптовалют

01.12 Швейцарцы на референдуме поддержали идею о «глобальной» ответственность бизнеса

01.12 Турция вводит ночной комендантский час, а в выходные - круглосуточный

01.12 Шаг к НАТО без Украины: Грузия может получить План действий по членству в Альянсе

01.12 Министры финансов еврозоны договорились о реформе стабфонда

30.11 Столтенберг: НАТО должна усилить присутствие в регионе Черного моря

30.11 Смерть отца иранской ядерной программы. Как Байден угодил в ловушку израильтян

30.11 Санду рассказала, как планирует продвигать урегулирование по Приднестровью

30.11 Санду хочет реформировать российских «миротворцев» в Приднестровье

30.11 Верховный суд Кыргызстана отменил приговор экс-президенту Атамбаеву

30.11 Черногория и Сербия выслали послов друг друга

30.11 Глава Гонконга Кэрри Лэм вынуждена держать дома «горы наличных»

30.11 Прокладка «Северного потока - 2» может возобновиться в декабре

30.11 Арестованные самолеты и роскошные авто: Европол провел беспрецедентную операцию против наркоторговцев

• дальше…

01.12 Минздрав не будет рекомендовать останавливать общественный транспорт в локдаун

27.11 В Украине предложили возродить коммунальную инспекцию

26.11 В приложении «Дия» запустили реестр избирателей

26.11 Суд арестовал Дом Профсоюзов на Майдане из-за долгов Федерации профсоюзов перед ипотекодержателем

26.11 Всемирный банк выделит Украине 100 миллионов долларов для борьбы с COVID-19

25.11 Правительство Украины готовится к возможному введению карантина на зимние праздники - премьер

25.11 Синод Кипрской православной церкви признал автокефалию ПЦУ

25.11 В Украине вступили новые изменения в правила движения для водителей, велосипедистов и пешеходов

23.11 На рынке офисов Киева в конце 2020-2021гг ожидается выход 15 бизнес-центров с около 400 тыс. кв. м – NAI Ukraine

20.11 Власти Киева решили сдать в аренду перехватывающие парковки возле четырех станций метро

20.11 Система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения авто на иностранной регистрации – Геращенко

20.11 С субботы в Украине могут штрафовать за неношение маски в общественных местах

18.11 Большинство граждан стран Евросоюза поддерживают вступление Украины в ЕС – опрос

17.11 Украина поднялась в глобальном рейтинге благосостояния: в своем регионе – последняя

16.11 Позитив недели. Военно-морские силы Украины сделают из «Айлендов» торпедные катера

• дальше…

01.12 В ЕС сохраняют опасения относительно независимости Нацбанка

01.12 ЕСПЧ принял решение, которое затягивает спор с РФ по Донбассу, но повышает шансы Украины

01.12 Шаг к НАТО без Украины: Грузия может получить План действий по членству в Альянсе

01.12 Ударный беспилотник «Сокол-300»: Что за аналог «Байрактара» сделали в Украине

30.11 По стопам «Самопомощи». Что общего у Климкина, Данилюка и Рябошапки

30.11 Столтенберг: НАТО должна усилить присутствие в регионе Черного моря

30.11 Скандальный старт Киевского облсовета: Как «слуги Коломойского» власть делили

30.11 «Венецианка» хочет принять решение об украинском конституционном кризисе уже в декабре

30.11 Алексей Голобуцкий: Досрочные парламентские выборы будут, если начнутся голодные бунты

30.11 Нардепы не будут рассматривать законопроект о госбюджете-2021 на этой пленарной неделе – Разумков

30.11 «Интеллектуальный локдаун» власти. Что будет с Украиной после нового локдауна

30.11 Самоликвидация вакцинацией. Как российская борьба с COVID-19 проредит ихтамнетов в ОРДЛО

30.11 Позитив недели. В Украине разработан ракетный катер «Богомол» для ракет «Нептун»

27.11 Зеленский предложил повысить порог для уголовного наказания за ложь в декларациях в 2 раза

27.11 Средства на поддержку предпринимателей в случае локдауна будут выделены из Фонда по борьбе с коронавирусом – Ковалив

• дальше…

01.12 Представлена долгожданная видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

01.12 Qualcomm анонсировала Snapdragon 888 — мощный процессор для флагманских смартфонов 2021 года

01.12 Европейский Honda CR-V остался без бензиновых двигателей

01.12 Мошенники завысили цену биткоина для продажи акций Bitcoin Inc.

30.11 Microsoft работает над запуском Android-приложений на Windows 10

30.11 Все автомобили Maserati перейдут на электричество к 2025 году

30.11 К 2030 году доход от технологий ИИ возрастет до $101,8 млрд

30.11 Арестованные самолеты и роскошные авто: Европол провел беспрецедентную операцию против наркоторговцев

30.11 Daimler запатентовал индексы для электрических Mercedes-AMG

27.11 В Genesis GV70 добавят сканер отпечатков пальцев и датчик, следящий за дыханием младенца

27.11 Samsung и Apple забрали себе более 90% всей прибыли на рынке смартфонов. Samsung нарастила показатель почти вдвое

27.11 Ferrari представила трековый суперкар 488 GT Modificata

27.11 Составлен рейтинг «дальнобойности» суперкаров

26.11 Представлены умные часы Redmi Watch с NFC, компактные и дешёвые

26.11 Представлены уже ставшие хитом Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 4G

• дальше…

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно