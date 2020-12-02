Остатки на Едином казначейском счете в ноябре увеличились на 23% - Госказначейство

Согласно данным Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ), годом ранее в этот период остатки ЭКС составляли 55 млрд грн.
По данным Нацбанка, остаток средств на корсчетах банков на 1 декабря 51,54 млрд грн, что на 4,11 млрд грн меньше, чем месяцем ранее.
Как сообщалось, остатки на ЕКС сокращались четыре месяца подряд после достижения в начале июля абсолютного максимума за всю историю - 75,7 млрд грн. В частности, в октябре они снизились на на 28,8%, или 6,13 млрд грн, в сентябре на 53,4%, или 24,38 млрд грн, а в августе – на 11,7% или 6,04 млрд грн.