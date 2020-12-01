Финансовые новости
- |
- 01.12.20
- |
- 10:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин оценил расходы на компенсации украинцам во время локдауна
08:53 01.12.2020 |
Кабинет министров оценил расходы на выплату одноразовой помощи в размере 8 тысяч гривень украинцам, которые не смогут работать в случае введения локдауна, в 15 миллиардов гривень.
Об этом представители Кабмина сообщили во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, сообщает пресс-служба комитета.
"Представители Кабинета Министров Украины сообщили, что помощь может касаться до 2 миллионов граждан, что предусматривает расходы в сумме около 15 миллиардов гривень. Средства предусмотрены в Фонде борьбы с Covid-19", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что комитет рекомендовал Верховной Раде принять соответствующий президентский законопроект о помощи украинцам на период локдауна.
"Материальную помощь в размере 8 тысяч гривень получит наемный работник тех субъектов хозяйствования, деятельность которых в соответствии с решением правительства будет ограничена из-за введения карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни. Субъекты хозяйствования, которые остановятся из-за усиления карантина, также получат единовременные компенсации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одноразовую помощь получат официально трудоустроенные граждане, за которых работодатели заплатили единый социальный взнос в третьем квартале 2020 года.
Выплаты будут осуществляться с помощью государственного онлайн-сервиса "Дія" по заявкам граждан.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Даниил Гетманцев: Мы готовы отложить фискализацию еще на год для всех, кроме рисковых групп бизнеса
|По стопам «Самопомощи». Что общего у Климкина, Данилюка и Рябошапки
|Скандальный старт Киевского облсовета: Как «слуги Коломойского» власть делили
|Минфин хочет ввести электронный аудит для всех налогоплательщиков с 2027
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Даниил Гетманцев: Мы готовы отложить фискализацию еще на год для всех, кроме рисковых групп бизнеса
|Кабмин оценил расходы на компенсации украинцам во время локдауна
|На приватизацию планируют передать 17 предприятий Укроборонпрома
|Программа «теплых кредитов» будет продлена на 2021 год
|Золото дорожает 1 декабря после достижения минимума за 5 месяцев
|Нефть 1 декабря дешевеет на неопределённости с дальнейшей политикой ОПЕК+
Это интересно
|Австрийская деревня Fucking сменит название из-за шутников и краж вывесок
|Ferrari представила трековый суперкар 488 GT Modificata
|Составлен рейтинг «дальнобойности» суперкаров
|Представлены умные часы Redmi Watch с NFC, компактные и дешёвые
|Представлены уже ставшие хитом Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 4G
|Крах Huawei уже произошёл в Европе. Доля компании упала до 8,8%
|Audi TT обзавелась мощной спецверсией