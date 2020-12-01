Кабмин оценил расходы на компенсации украинцам во время локдауна

Кабинет министров оценил расходы на выплату одноразовой помощи в размере 8 тысяч гривень украинцам, которые не смогут работать в случае введения локдауна, в 15 миллиардов гривень.

Об этом представители Кабмина сообщили во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, сообщает пресс-служба комитета.

"Представители Кабинета Министров Украины сообщили, что помощь может касаться до 2 миллионов граждан, что предусматривает расходы в сумме около 15 миллиардов гривень. Средства предусмотрены в Фонде борьбы с Covid-19", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что комитет рекомендовал Верховной Раде принять соответствующий президентский законопроект о помощи украинцам на период локдауна.

"Материальную помощь в размере 8 тысяч гривень получит наемный работник тех субъектов хозяйствования, деятельность которых в соответствии с решением правительства будет ограничена из-за введения карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни. Субъекты хозяйствования, которые остановятся из-за усиления карантина, также получат единовременные компенсации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одноразовую помощь получат официально трудоустроенные граждане, за которых работодатели заплатили единый социальный взнос в третьем квартале 2020 года.

Выплаты будут осуществляться с помощью государственного онлайн-сервиса "Дія" по заявкам граждан.