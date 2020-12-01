На приватизацию планируют передать 17 предприятий Укроборонпрома

В результате реформы ГК "Укроборонпром" часть предприятий, входящих в его состав, будут корпоратизированы, а 17, которые сейчас не осуществляют экономической деятельности, - выставят на приватизацию.

О таких планах в интервью РБК-Украина сообщил и. о.генерального директора Укроборонпрома Игорь Фоменко.

"Трансформация должна привести к тому, что это будут корпоратизированные предприятия с государственной формой собственности. Они смогут на равных с другими поставщиками участвовать в тендерах для нужд армии через Prozorro. Наша задача - сделать этот государственный бизнес конкурентоспособным", - пояснил Фоменко.

По словам и.о. гендиректора, процесс корпоратизации госпредприятий будет запущен после принятия законопроекта №3822, который ожидает рассмотрения с июля.

"Есть группа народных депутатов, среди них Игорь Копытин, Давид Арахамия, Александр Завитневич, которые участвовали в разработке законопроекта №3822"Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности". С июля он находится в профильном комитете Верховной Рады. Принятие этого закона позволит запустить процесс корпоратизации - перевод государственного предприятия в форму акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью в зависимости от масштабов ", - отметил Фоменко.

Руководитель концерна также отметил, что это уже 77-я версия данного проекта закона. Процесс его прохождения затормозился после создания в июле 2020 года Минстратегпрома.

"Это уже 77-я его версия, но, к сожалению, он до сих пор не подан на рассмотрение парламента. Нам трудно объяснить, почему так происходит. В июле было создано Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, основная задача которого - формирование политики ОПК. Мы туда все наработки передали, но процесс затягивается ", - сказал он.

При этом, как прогнозирует Фоменко, в случае принятия закона, результаты можно будет увидеть через год-полтора.

"Мы рассчитывали, что в феврале этот законопроект будет принят и через год-полтора мы уже сможем говорить о создании холдингов, и предприятия начнут развиваться по совсем другим правилам игры", - отметил и.о. гендиректора Укроборонпрома.

Он также сообщил, что в результате трансформации в Укроборонпроме должны остаться 65 предприятий из 116. Кроме корпоратизации части предприятий, 17 которые не ведут экономической деятельности, будут выставлены на приватизацию.

"Уже есть решение наблюдательного совета передать их Фонду госимущества. Он выставит их на продажу, найдется нормальный частный инвестор, который даст им второе дыхание. Задачи просто ликвидировать эти предприятия нет", - отметил Фоменко.

По его словам, решение о приватизации должен одобрить Совет нацбезопасности и обороны.

"Есть так называемая вторая волна приватизации, по ней должны принять решение наблюдательный совет или СНБО. Это предприятия, которые задействованы в оборонном заказе, но не в значительном объеме. Они могли бы развиваться с привлечением частного капитала. Мы бы хотели, чтобы деньги, которые за них выручит Фонд госимущества, пошли на развитие тех 65 предприятий, которые остаются в сфере ОПК ", - отметил и.о. гендиректора.

Как сообщал Укринформ, в конце октября вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что более 60 предприятий госконцерна "Укроборонпром" будут реорганизованы в 9 холдинговых компаний (в соответствии со специализацией). В частности, шесть компаний войдут в состав будущей государственной холдинговой компании "Оборонительные системы Украины", три - в ХК "Аэрокосмические системы».

В концерне "Укроборонпром" 20 ноября опровергли наличие конфликта с профильным Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, на которое возложены полномочия по формированию и обеспечению реализации государственной военно-промышленной политики.