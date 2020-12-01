Финансовые новости
- |
- 01.12.20
- |
- 10:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Программа «теплых кредитов» будет продлена на 2021 год
08:28 01.12.2020 |
Программа «теплых кредитов» будет продлена на 2021 год.
Как передает Укринформ, об этом на конференции «Фонд гарантирования кредитов на энергоэффективность в промышленности: как это работает?» заявил и.о. председателя Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины Константин Гура.
По его словам, программа «теплых кредитов» продемонстрировала свою эффективность. Выделенные средства на компенсацию процентной ставки кредитов в размере 3-3,2 млрд. грн позволили привлечь 9 млрд. грн кредитных средств. Решено продолжить программу на 2021 год.
Также Гура сообщил, что в Госэнергоэффективности есть амбициозные планы - программа энергоэффективности 2022-2026 с объемом финансирования 10 млрд грн, которая предназначена не только для поддержки инициатив энергоэффективности в жилом секторе и частных домохозяйствах, но и призвана расширить свое действие на промышленность, бюджетную сферу и проекты в биоэнергетике.
Руководитель Агентства считает, что экономику нужно строить вокруг энергоэффективности, которая дает хороший экономический эффект. По его словам, в прошлом году бюджет получил за счет налога на выбросы CO2 около 900 млн. грн. При этом, по расчетам украинского-датского энергетического фонда, если бы эти средства были направлены на софинансирование проектов по энергоэффективности, то бюджет в итоге получил бы гораздо больше.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Даниил Гетманцев: Мы готовы отложить фискализацию еще на год для всех, кроме рисковых групп бизнеса
|По стопам «Самопомощи». Что общего у Климкина, Данилюка и Рябошапки
|Скандальный старт Киевского облсовета: Как «слуги Коломойского» власть делили
|Минфин хочет ввести электронный аудит для всех налогоплательщиков с 2027
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Даниил Гетманцев: Мы готовы отложить фискализацию еще на год для всех, кроме рисковых групп бизнеса
|Кабмин оценил расходы на компенсации украинцам во время локдауна
|На приватизацию планируют передать 17 предприятий Укроборонпрома
|Программа «теплых кредитов» будет продлена на 2021 год
|Золото дорожает 1 декабря после достижения минимума за 5 месяцев
|Нефть 1 декабря дешевеет на неопределённости с дальнейшей политикой ОПЕК+
Это интересно
|Австрийская деревня Fucking сменит название из-за шутников и краж вывесок
|Ferrari представила трековый суперкар 488 GT Modificata
|Составлен рейтинг «дальнобойности» суперкаров
|Представлены умные часы Redmi Watch с NFC, компактные и дешёвые
|Представлены уже ставшие хитом Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 4G
|Крах Huawei уже произошёл в Европе. Доля компании упала до 8,8%
|Audi TT обзавелась мощной спецверсией