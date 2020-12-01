Программа «теплых кредитов» будет продлена на 2021 год.

Как передает Укринформ, об этом на конференции «Фонд гарантирования кредитов на энергоэффективность в промышленности: как это работает?» заявил и.о. председателя Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины Константин Гура.

По его словам, программа «теплых кредитов» продемонстрировала свою эффективность. Выделенные средства на компенсацию процентной ставки кредитов в размере 3-3,2 млрд. грн позволили привлечь 9 млрд. грн кредитных средств. Решено продолжить программу на 2021 год.

Также Гура сообщил, что в Госэнергоэффективности есть амбициозные планы - программа энергоэффективности 2022-2026 с объемом финансирования 10 млрд грн, которая предназначена не только для поддержки инициатив энергоэффективности в жилом секторе и частных домохозяйствах, но и призвана расширить свое действие на промышленность, бюджетную сферу и проекты в биоэнергетике.

Руководитель Агентства считает, что экономику нужно строить вокруг энергоэффективности, которая дает хороший экономический эффект. По его словам, в прошлом году бюджет получил за счет налога на выбросы CO2 около 900 млн. грн. При этом, по расчетам украинского-датского энергетического фонда, если бы эти средства были направлены на софинансирование проектов по энергоэффективности, то бюджет в итоге получил бы гораздо больше.