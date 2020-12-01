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Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в октябре увеличилась на 3,2% - Госстат
22:07 30.11.2020 |
Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в октябре 2020 года увеличилась на 3,2% к сентябрю и составила 51 млрд грн (без учета электроэнергии).
Согласно данным Государственной службы статистики (Госстат), в целом в октябре украинцы уплатили за жилкомуслуги 9 млрд грн, что составило 81,2% начисленной за этот месяц суммы.
Задолженность за поставку электроэнергии в октябре составила 5,1 млрд грн.
Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг зафиксирован в Херсонской (112,1% суммы начислений, за счет погашения долгов предыдущих периодов), Донецкой (108,1%) и Одесской (102,6%) областях.
Наиболее низкий уровень оплаты - во Закарпатской, Львовской, Сумской, Ивано-Франковской, Киевской, Черновицкой, Черниговской, Волынской, Житомирской областях и в Киеве (70-75% суммы начислений).
По данным Госстата, с начала 2020 года с населением заключено 40,1 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 445,2 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 254 млн грн.
Данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
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