Украинский бизнес в этом году столкнулся со сложностями - опрос SheExports

Около 82% украинских малых, средних и крупных предприятий сообщили об усложнении ведении своего дела в 2020 году по сравнению с 2019 годом, и только 10% отметили, что вести бизнес стало легче.

Об этом свидетельствуют результаты опроса 790 предприятий, проведенного с 13 октября по 1 ноября 2020 года платформой SheExports.

Также 57% опрошенных сообщили, что не удовлетворены состоянием дел в своем бизнесе, в то время как 35% отметили, что довольны тем, как развивается их бизнес.

Кроме этого, 53% предприятий сообщили о том, что им стало сложнее вести внешнеэкономическую деятельность в 2020 году, и только 21% отметили, что такую деятельность стало вести проще.

Согласно результатам опроса, 42% представителей украинского бизнеса отметили проблемы с заказами или падение спроса на внутреннем рынке как главную проблему, с которой столкнулся бизнес внутри страны во время пандемии.

Крупнейшими трудностями экспорта назвали

* Ограничение возможности зарубежных поездок (10%);

* Отсрочка предварительных договоренностей по поставке товаров/услуг (10%);

* Падение спроса на внешних рынках (10%);

* Ограничение возможности приезда иностранцев в Украину (9%).

Кроме этого, около 32% бизнеса отметили карантинные ограничения относительно ведения бизнеса как одну из главных проблем, 31% - нехватку финансов и 31% - ограничение движения общественного транспорта.

Около 28% опрошенных назвали оплату труда сотрудников и уплату единого социального взноса (ЕСВ) как одну из главных проблемных статей расходов, 22% - оплату аренды, 16% - поддержку операционной деятельности и закрытие старых контрактов.

Исследование реализовала платформа SheExports в партнерстве с исследовательской компанией Gradus Research и аналитическим центром AdvanterGroup по заказу Export Promotion Office/Офис по продвижению экспорта.

Подавляющее большинство опрошенных (68%) - представители малого и микро-бизнеса Украины, треть респондентов - экспортеры.