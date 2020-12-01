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Украинский бизнес в этом году столкнулся со сложностями - опрос SheExports
15:57 30.11.2020 |
Около 82% украинских малых, средних и крупных предприятий сообщили об усложнении ведении своего дела в 2020 году по сравнению с 2019 годом, и только 10% отметили, что вести бизнес стало легче.
Об этом свидетельствуют результаты опроса 790 предприятий, проведенного с 13 октября по 1 ноября 2020 года платформой SheExports.
Также 57% опрошенных сообщили, что не удовлетворены состоянием дел в своем бизнесе, в то время как 35% отметили, что довольны тем, как развивается их бизнес.
Кроме этого, 53% предприятий сообщили о том, что им стало сложнее вести внешнеэкономическую деятельность в 2020 году, и только 21% отметили, что такую деятельность стало вести проще.
Согласно результатам опроса, 42% представителей украинского бизнеса отметили проблемы с заказами или падение спроса на внутреннем рынке как главную проблему, с которой столкнулся бизнес внутри страны во время пандемии.
Крупнейшими трудностями экспорта назвали
* Ограничение возможности зарубежных поездок (10%);
* Отсрочка предварительных договоренностей по поставке товаров/услуг (10%);
* Падение спроса на внешних рынках (10%);
* Ограничение возможности приезда иностранцев в Украину (9%).
Кроме этого, около 32% бизнеса отметили карантинные ограничения относительно ведения бизнеса как одну из главных проблем, 31% - нехватку финансов и 31% - ограничение движения общественного транспорта.
Около 28% опрошенных назвали оплату труда сотрудников и уплату единого социального взноса (ЕСВ) как одну из главных проблемных статей расходов, 22% - оплату аренды, 16% - поддержку операционной деятельности и закрытие старых контрактов.
Исследование реализовала платформа SheExports в партнерстве с исследовательской компанией Gradus Research и аналитическим центром AdvanterGroup по заказу Export Promotion Office/Офис по продвижению экспорта.
Подавляющее большинство опрошенных (68%) - представители малого и микро-бизнеса Украины, треть респондентов - экспортеры.
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