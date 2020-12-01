Зеленский предлагает отложить на год обязательное применение кассовых аппаратов

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4439 о либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмене механизма компенсации покупателям по жалобам о расчетных операциях.

Как передает Укринформ, текст законопроекта обнародован на сайте Верховной Рады 30 ноября.

В частности, проектом закона предлагается отсрочить до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРРО) для физических лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога (кроме осуществляющих деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения).

Законопроект предлагает отменить штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (ПРРО).

Также предполагается продлить на год (до 1 января 2022 года) применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций.

Документом предлагается исключить нормы о применении механизма компенсации покупателям по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных к субъектам хозяйствования штрафных (финансовых) санкций.

Кроме того, законопроект вводит понятие "дистанционные услуги" и предусматривает неприменение РРО (ПРРРО) при предоставлении дистанционных услуг, расчеты за которые осуществляются исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.

Как сообщал Укринформ, 17 ноября Верховная Рада отклонила законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для физических лиц - предпринимателей.

Согласно действующему законодательству, с 1 января 2021 года использование РРО станет обязательным только для определенных категорий предпринимателей II-IV групп. Речь идет о рисковых видх деятельности, а именно: торговля ювелирными изделиями, текстильными товарами, бывшими в употреблении товарами в магазинах, автозапчастями, предоставление услуг гостиницами, ресторанами и туристическими агентствами. Для всех остальных плательщиков единого налога II-IV групп такая обязанность возникнет с 1 апреля 2021 года. При этом, на плательщиков единого налога первой группы обязанность применять РРО вообще распространяться не будет.

