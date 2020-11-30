Нардепы не будут рассматривать законопроект о госбюджете-2021 на этой пленарной неделе – Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подтверждает, что законопроект о государственном бюджете на 2021 год на этой пленарной неделе рассмотрен в зале заседаний не будет, поскольку народным депутатам необходимо время, чтобы с ним ознакомиться.

"Мы его будем рассматривать или на следующей пленарной неделе, или если мы будем видеть возможность, то на следующей непленарной неделе мы сможем его рассмотреть на внеочередном заседании, если будем видеть его поддержку и возможность его принятия", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Он напомнил, что Кабинет министров Украины подал проект госбюджета на следующий год поздно - только в прошлую пятницу.

"Он поступил лишь в прошлую пятницу, хотя должен был намного раньше. Согласно действующему законодательству, народные депутаты должны будут ознакомиться с этим документом. Детально изучить его, чтобы определиться со своей позицией о его поддержке или внесении замечаний. На этой неделе физически мы его рассмотреть не сможем", - сказал спикер.

Он напомнил, что для ознакомления, согласно закону, депутатам отводится 10 дней.