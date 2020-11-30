Кабмин сохранил 40%-й рост расходов на Офис президента в госбюджете-2021

Расходы из общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году составят 1 266 795,2 тысяч гривен. Это на 39,4% больше, чем в текущем году (909 058,7 тысяч гривен).

Соответствующая норма заложена в проекте государственного бюджета ко второму чтению, который обнародован на сайте Верховной рады (проект № 4000).

По сравнению с проектом государственного бюджета, который правительство подало в Верховную раду в сентябре, сумма расходов на обслуживание деятельности президента и Офиса президента не изменилась.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров передал в Верховную раду проект государственного бюджета на 2021 год. Доходы проекта государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн грн. Доходы предлагается увеличить по сравнению с первым чтением на 20 938,5 млн грн.

Расходы в проекте госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 328 201,6 млн грн, что на 2 779,9 млн грн меньше, чем в первом чтении.