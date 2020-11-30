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Госбюджет-2021: расходы Пенсионного фонда и Минобразования будут сокращены
10:40 30.11.2020 |
Доработанный проект государственного бюджета Украины на 2021 год, который будет рассматриваться в Верховной Раде во втором чтении, предусматривает уменьшение расходов Пенсионного фонда на 8,5 млрд грн.
Об этом сказано в сравнительной таблице к законопроекту о государственном бюджете на 2021 год.
Также правительство предлагает сократить на 4,097 млрд грн расходы на Министерство образования и науки, на 4,86 млрд - на Государственный фонд регионального развития, на 1,129 млрд грн - на государственные капитальные расходы на разработку и реализацию инвестиционных проектов, на 122 млн - на Государственную пограничную службу, на 130 млн грн - расходы на Государственное управление делами, на 83,1 млн грн - на Национальную гвардию, на 185,75 млн грн - на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, на 361,9 млн грн - на Национальную полицию.
В то же время, предлагается увеличить расходы на Офис генерального прокурора по сравнению с проектом госбюджета к первому чтению - на 2,034 млрд грн, на аппарат Министерства внутренних дел - на 797,4 млн грн, на Госпотребслужбу - на 538,1 млн грн, на Министерство иностранных дел - на 498,2 млн грн.
Кроме того, предлагается увеличить расходы на Министерство здравоохранения - на 3,946 млрд грн, на Министерство энергетики - на 350 млн грн, на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов - на 491,1 млн грн, на Министерство инфраструктуры - на 2,405 млн грн, на Министерство молодежи и спорта - на 427,3 млн грн, на Министерство культуры и информационной политики - на 1,146 млрд грн и на Государственное космическое агентство - на 549,5 млн грн.
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