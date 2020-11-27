Госбюджет-2021 планируют пополнять за счет легализации азартных игр

В доработанном ко второму чтению проекте государственного бюджета на 2021 год правительство предлагает добавить к источникам формирования специального фонда госбюджета плату за лицензии в сфере азартных игр и лотерей.

Об этом сказано в сравнительной таблице к законопроекту о государственном бюджете на 2021 год.

«Установить, что источниками формирования специального фонда Государственного бюджета Украины на 2021 в части доходов являются такие поступления...: плата за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей», - сказано в документе.

Кроме того, проект бюджета предусматривает, что в 2021 году часть средств, полученных в специальный фонд госбюджета Украины, будет направлена на ряд программ, не предусмотренных проектом бюджета, подготовленным к первому чтению.

В частности, это финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с государственными программами; проведение строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины; финансовое обеспечение мероприятий по развитию аэропортной инфраструктуры; создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака.

Также такие средства предусмотрены на субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на создание центров культурных услуг, а также субвенции из госбюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий.