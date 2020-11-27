Украина выплатила МВФ 72,5 млн долларов в ноябре. Это последний платеж в пользу фонда в 2020

Украина выплатила Международному валютному фонду 72,5 млн долларов в ноябре.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе НБУ.

Согласно графику, 5 ноября прошла выплата процентов по кредитным программам МВФ в размере 50,93 млн СПЗ(спецправ заимствования) или в эквиваленте 72,05 млн долларов по курсу на дату платежа.

Кроме того, 9 ноября прошла выплата процентов в размере 0,28 млн СПЗ или в эквиваленте 0,4 млн долларов по курсу на дату платежа.

В текущем году выплаты МВФ согласно графику больше не запланированы.

В следующем году Украина должна выплатить МВФ 1,136 млрд СПЗ.

Ближайший платеж запланирован на начало февраля 2021 в размере 145 млн СПЗ, а затем в марте 2021 - более 350 млн СПЗ.

Как сообщали Українські новини, министерство финансово завершило переговоры с МВФ по проекту госбюджета на 2021.