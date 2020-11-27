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Дефицит бюджета-2021 после переговоров с МВФ уменьшили на 24 миллиарда - Марченко
08:19 27.11.2020 |
Министерство финансов в проекте государственного бюджета на 2021 г. уменьшило дефицит на сумму 24 млрд грн.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом на брифинге после внеочередного заседания правительства сказал министр финансов Сергей Марченко.
"У нас были сложные переговоры с МВФ в первую очередь потому, что нам надо найти компромисс относительно расходов, дефицита. Параметры дефицита (бюджета - ред.) мы согласовали, и были вынуждены сократить дефицит бюджета, потому что те расчеты, которые были на первое чтение, и наши возможности заимствований надо было скорректировать. Мы скорректировали дефицит бюджета на сумму до 24 млрд грн. Мы пересмотрели частично как доходы, так и расходы", - сказал Марченко.
По его словам, основной задачей, которой руководствовалось министерство в процессе подготовки проекта бюджета-2021 ко второму чтению была поддержка граждан во время пандемии, поддержка деловой активности, обеспечение капитальных расходов и продолжение трансформационных процессов развития страны в важных сферах.
"Мы надеемся на оперативное рассмотрение бюджета в парламенте и готовы к сотрудничеству с народными депутатами", - сказал министр.
ак отметили в министерстве, доходы проекта госбюджета на 2021 г. увеличились на 21 млрд грн и предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн. Расходы проекта госбюджета на 2021 г. предусмотрены в сумме 1 трлн 328 млрд грн.
Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров одобрил проект госбюджета-2021 ко II чтению и направил в Верховную Раду.
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