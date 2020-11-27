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Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 ко второму чтению
08:14 27.11.2020 |
Кабинет Министров завтердив проект закона о Государственном бюджете ко второму чтению.
Как передает Укринформ, такое решение было принято на внеочередном заседании правительства.
По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в доработанном проекте Госбюджета-2021 доходы предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн. Расходы - в сумме 1 трлн 328 млрд грн. Также сокращен дефицит по отношению к ВВП с 6% до 5,5%. Шмыгаль заметил, что в бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5%.
Шмыгаль сообщил, что на 2021 год предлагается "сбалансированный бюджет", в котором не предусматривается увеличение налогов для бизнеса и одновременно улучшается финансирование и социальной сферы, и медицины, а также предоставление поддержки предпринимателям, которые пострадали от пандемии.
По словам Шмыгаля, бюджет в следующем году остается "бюджетом возможностей для развития" - и для промышленности, и для малого и среднего бизнеса.
Как сообщал Укринформ, в сентябре Кабинет Министров утвердил проект закона о госбюджете-2021 и направил его на рассмотрение Рады. Парламент 5 ноября принял документ в первом чтении. В соответствии с нормами Бюджетного кодекса, ВР должна до 1 декабря принять данный документ в целом как закон.
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