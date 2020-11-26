Финансовые новости
- |
- 26.11.20
- |
- 22:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Криклий обнародовал перечень приоритетных инфраструктурных проектов на 2020 - 2023 годы
19:04 26.11.2020 |
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий обнародовал перечень приоритетных для государства инфраструктурных инвестпроектов на ближайшие 3 года.
Как передает Укринформ, соответствующий список министр опубликовал в Фейсбуке.
"Правительство утвердило перечень приоритетных для государства инвестпроектов на ближайшие 3 года. 40% этого списка - проекты в области инфраструктуры и транспорта, над которыми мы будем работать", - написал Криклий.
Так, в авиаотрасли приоритетными проектам определены: строительство нового аэропорта в Закарпатье; реконструкция/модернизация 13 региональных аэропортов (Черкассы, Ивано-Франковск, Черновцы, Херсон, Винница, Одесса, Днипро, Полтава, Ривне, Сумы, Кривой Рог, Николаев, Житомир).
В дорожном строительстве приоритетными инвестпроектами станут: новая Кольцевая дорога вокруг Киева; мост через Южный Буг в Николаеве; верхний слой на автодороге Н-31 Днипро-Решетиловка; ремонт 10 перспективных участков дорог (включая 6 пилотных проектов государственного частного партнерства в дорожной отрасли).
Также в перечень внесены проекты, которые касаются железнодорожной инфраструктуры: концессия вокзалов/станций Харьков-Пассажирский, Днипро-Главный, Винница, Николаев, Чоп, Киев-Пассажирский, Хмельницкий; электрификация участков Ковель - Ягодин-госграница и Ковель-Изов - госграница; строительство колеи Мостиска - Скнилов; закупка грузовых электровозов для обновления подвижного состава Укрзализныци.
Кроме этого, приоритетными определены концессии в морской отрасли: железнодорожно-паромного комплекса и первого и контейнерного терминала в порту Черноморск; пассажирского комплекса в порту Одессы; причалов Бердянского морского порта.
Также приоритетной определены реконструкция причалов с дноуглублением Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины", проект по повышению пропускной и перерабатывающей способности припортовых станций и модернизация логистической сети и сельских отделений Укрпочты.
"Мы уже имеем первые успешные примеры государственно-частного партнерства - концессии портов Ольвия и Херсон с общим объемом инвестиций около 134 млн долларов. И не будем останавливаться на достигнутом", - подытожил Криклий.
Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров 18 ноября 2020 года определил перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на 2020-2023 годы. В перечень вошли инвестиционные проекты, в том числе проектные предложения в таких сферах, как энергетика, культура, туристическая инфраструктура, научная и образовательная инфраструктура, здравоохранение, перерабатывающая промышленность, обращение с отходами, пограничная инфраструктура, природоохранная сфера, спортивная инфраструктура, транспорт и предоставление услуг почтовой связи.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Алексей Гарань: С Маркаровой Зеленскому стоило подождать до инаугурации Байдена
|Откровения Хомчака: О чем говорил и что не сказал главнокомандующий ВСУ
|Чем завершится новый раунд противостояния Украины и Венгрии
|Суд по делу MH17 отказался рассматривать версии, не связанные с российским «Буком»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|УЗ согласовала договор о допуске частных локомотивов к работе на железной дороге
|Business Insider: Меркель не сможет убедить Байдена пощадить «Северный поток-2»
|Криклий обнародовал перечень приоритетных инфраструктурных проектов на 2020 - 2023 годы
|В проекте бюджета рост «минималки» перенесли на конец года - депутат
|Всемирный банк выделит Украине 100 миллионов долларов для борьбы с COVID-19
|Норвежская компания отказалась от сертификации «Северного потока-2» из-за санкций США
Это интересно
|Microsoft упростит удаление файлов в Windows 10, которые заблокированы «Проводником»
|SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 953 аппаратов
|Android научится предупреждать тех, кто уткнулся в смартфон на ходу
|Водородный поезд Siemens и Deutsche Bahn: ставка на электролиз и зеленый H2
|Aliexpress и другие популярные китайские приложения запретили в Индии
|Xiaomi представила Poco M3 — смартфон с экраном Full HD+, тройной камерой, Snapdragon 662 и батареей на 6000 мА·ч
|Китайский зонд успешно отправился за пробами лунного грунта