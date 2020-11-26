Криклий обнародовал перечень приоритетных инфраструктурных проектов на 2020 - 2023 годы

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий обнародовал перечень приоритетных для государства инфраструктурных инвестпроектов на ближайшие 3 года.

Как передает Укринформ, соответствующий список министр опубликовал в Фейсбуке.

"Правительство утвердило перечень приоритетных для государства инвестпроектов на ближайшие 3 года. 40% этого списка - проекты в области инфраструктуры и транспорта, над которыми мы будем работать", - написал Криклий.

Так, в авиаотрасли приоритетными проектам определены: строительство нового аэропорта в Закарпатье; реконструкция/модернизация 13 региональных аэропортов (Черкассы, Ивано-Франковск, Черновцы, Херсон, Винница, Одесса, Днипро, Полтава, Ривне, Сумы, Кривой Рог, Николаев, Житомир).

В дорожном строительстве приоритетными инвестпроектами станут: новая Кольцевая дорога вокруг Киева; мост через Южный Буг в Николаеве; верхний слой на автодороге Н-31 Днипро-Решетиловка; ремонт 10 перспективных участков дорог (включая 6 пилотных проектов государственного частного партнерства в дорожной отрасли).

Также в перечень внесены проекты, которые касаются железнодорожной инфраструктуры: концессия вокзалов/станций Харьков-Пассажирский, Днипро-Главный, Винница, Николаев, Чоп, Киев-Пассажирский, Хмельницкий; электрификация участков Ковель - Ягодин-госграница и Ковель-Изов - госграница; строительство колеи Мостиска - Скнилов; закупка грузовых электровозов для обновления подвижного состава Укрзализныци.

Кроме этого, приоритетными определены концессии в морской отрасли: железнодорожно-паромного комплекса и первого и контейнерного терминала в порту Черноморск; пассажирского комплекса в порту Одессы; причалов Бердянского морского порта.

Также приоритетной определены реконструкция причалов с дноуглублением Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины", проект по повышению пропускной и перерабатывающей способности припортовых станций и модернизация логистической сети и сельских отделений Укрпочты.

"Мы уже имеем первые успешные примеры государственно-частного партнерства - концессии портов Ольвия и Херсон с общим объемом инвестиций около 134 млн долларов. И не будем останавливаться на достигнутом", - подытожил Криклий.

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров 18 ноября 2020 года определил перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на 2020-2023 годы. В перечень вошли инвестиционные проекты, в том числе проектные предложения в таких сферах, как энергетика, культура, туристическая инфраструктура, научная и образовательная инфраструктура, здравоохранение, перерабатывающая промышленность, обращение с отходами, пограничная инфраструктура, природоохранная сфера, спортивная инфраструктура, транспорт и предоставление услуг почтовой связи.