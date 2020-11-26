В проекте бюджета рост «минималки» перенесли на конец года - депутат

После согласования с Международным валютным фондом параметры проекта Государственного бюджета на 2021 год изменились: в частности, дефицит бюджета уменьшен с 6% до 5,3%, а рост минимальной зарплаты перенесен с середины на конец года.

Об этом на своей странице в Телеграмме написал первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк (фракция "Голос").

"МВФ нам «окнул» параметры будущего бюджета. Неделя тяжелых переговоров закончилась. До сих пор финального текста нет, но он появится в ближайшее время на Кабмине. Может сегодня, может завтра", - написал Железняк.

Ссылаясь на источники, депутат сообщил, что есть изменения по части дефицита бюджета, уровня роста ВВП и минимальной заработной платы.

"Теперь Кабмин должен уменьшить (дефицит бюджета - ред.) до 5,3% от ВВП (т.е. на -0,7% от того, что было принято в первом чтении). Для понимания: это значит минус более чем 30 млрд грн с расходов. И это если не уменьшается прогноз по ВВП", - отметил Железняк.

Однако, добавил он, номинальный ВВП также будет снижен с ранее намечавшихся 4 506 млрд грн.

Кроме того, повышение минималки до 6500 грн/месяц с середины 2021 года перенесено на декабрь, и депутат считает это мудрым решением.

"К сожалению, с января 2021 нас все-таки ждет поднятие минималки до 6000 грн/месяц", - посетовал зампред парламентского комитета.

Подтверждение этих изменений получено из трех источников, однако, по словам Железняка, "все еще может переиграться".

Как сообщал Укринформ, Министерство финансов 26 ноября заявило об успешном завершении переговоров с МВФ об основных параметрах проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы Stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша.

Верховная Рада 5 ноября приняла в первом чтении законопроект о Государственном бюджете Украины на 2021 год. Проектом предусмотрен рост ВВП на 4,6%, потребительская инфляция на уровне 7,3%, соотношение государственного долга к ВВП на уровне 64,6%. Среднегодовой курс, по которому рассчитывается госбюджет-2021, составляет 29,1 грн/долл.