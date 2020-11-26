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Госдолг Украины за месяц вырос более чем на 20 млрд гривен
14:06 26.11.2020 |
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.
По данным Минфина, в течение октября 2020 года сумма долга Украины выросла в гривневом эквиваленте на 22,52 млрд грн (на 1,0%), а в долларовом эквиваленте долг увеличился на 0,39 млрд долларов (на 0,5%).
По состоянию на 31 октября внешний долг составил 1 450,27 млрд грн (61,24% от общей суммы долга) или 51,00 млрд долларов, внутренний долг - 917,92 млрд грн (38,76%) или 32,28 млрд долларов.
Государственный долг Украины составлял 2 086,89 млрд грн (88,12% от общей суммы долга) или 73,38 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял Напомним, по данным НБУ, правительство, центральный банк, предприятия и банки за IV квартал 2020 года должны выплатить 5,587 млрд долларов, из которых 71 млн долларов - долг Международному валютному фонду (МВФ).
Как сообщало РБК-Украина, согласно прогнозу МВФ, внешний долг Украины вырастет в 2020 году до 93,0 млрд долларов (с 78,8 млрд долларов в 2019 году), отношение госдолга к ВВП увеличится до 65,4% (с 50,4% в 2019 году).
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