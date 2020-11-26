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Помощь предпринимателям: в Минцифры рассказали, кто получит по восемь тысяч гривень в связи с коронакризисом
08:38 26.11.2020 |
Более миллиона украинцев, которые остановили работу на время карантина, получат по восемь тысяч гривень финансовой помощи на портале и в мобильном приложении "Дія".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, помощь получат работники или ФЛП, если его работодатель имеет одну из шести категорий Классификации видов экономической деятельности:
* 47 - Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами);
* 55 - Временное размещение;
* 56 - Деятельность по обеспечению блюдами и напитками;
* 59.14 - Демонстрация кинофильмов;
* 90 - Деятельность в области творчества, искусства и развлечений;
* 93 - деятельность в сфере спорта, организация отдыха и развлечений.
"Одна из 6 категорий КВЭД должна быть заявлена первой в регистрационных сведениях на 31.10.2020. Общий объем по данному направлению составит 10 млрд гривень", - отметил Федоров.
Финансовая помощь будет одноразовой.
"Программа поддержки по инициативе президента Украины принята сегодня правительством и направлена на рассмотрение в Верховную Раду", - добавил вице-премьер.
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