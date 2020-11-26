Предприятия сферы услуг Украины в III кв. снизили объем реализации на 5,5% - Госстат

По ее данным, объем услуг, реализованных населению, составил 19,3% от общего объема реализованных услуг.
Госстат напоминает, что в первом квартале 2020 года объем реализации предприятий сферы услуг сократился на 1,7%, во втором – на 18,3%.
Объем реализованных услуг по видам экономической деятельности¹
|Объем реализованных услуг (в рыночных ценах) в 3 кв 2020г, млн грн
|В том числе объем услуг, реализованных населению, млн грн
|Всего
|238268,5
|46022,2
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|102347,1
|6650,8
|Наземный и трубопроводный транспорт
|45491,1
|2738,2
|пассажирский ж/д транспорт междугороднего сообщения
|к
|к
|грузовой железнодорожный транспорт
|3466,4
|56,3
|другой пассажирский наземный транспорт
|3438,9
|2599,5
|грузовой автомобильный транспорт, предоставление услуг перевозки вещей
|14482,7
|42,7
|трубопроводный транспорт
|к
|к
|водный транспорт
|688,6
|5,4
|Авиационный транспорт
|6967,4
|2062,2
|Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|46774,4
|1069,9
|Почтовая и курьерская деятельность
|2425,6
|775,1
|Временное размещение и организация питания
|5149,9
|3671,5
|Временное размещение
|1578,2
|937,5
|Деятельность по обеспечению питанием и напитками
|3571,7
|2734,0
|Информация и телекоммуникации
|44475,9
|14650,7
|Издательская деятельность, производство кино и видеофильмов, телепрограмм, издание звукозаписей, деятельность в сфере радио и телевещания
|1019,0
|83,0
|Производство кино-и видиофильмов, телепрограмм, издание звукозаписей
|1234,9
|272,5
|Деятельность в сфере радиовещения и телевизионного вещания
|3044,7
|312,4
|Телекоммуникации (электросвязь)
|21534,2
|13599,6
|Компьютерное программирование и предоставление других информационных услуг
|12718,4
|24,7
|Предоставление информационных услуг
|4924,7
|358,5
|Операции с недвижимым имуществом
|23511,2
|1043,6
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|351,9
|34,1
|Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества
|22345,9
|640,2
|Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта
|813,4
|369,3
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|26366,5
|1089,5
|Деятельность в сферах права, бухучета
|3602,8
|89,8
|Деятельность главных управлений (хед-офисов), консультирование по вопросам управления
|1950,1
|-
|из нее консультации по вопросам управления
|1416,8
|-
|Дятельность в сфере архитектуры и инжиниринга, технические испытания и исследования, деятельность главных управлений (хед-офисов), консультирование по вопросам управления
|6706,8
|405,0
|Научные исследования и разработки
|3201,0
|78,6
|Рекламная деятельность и исследования рынка, коньюнктур
|10044,6
|428,6
|Другая профессиональная, научная и научно-техническая деятельность
|658,7
|11,0
|Ветеринарная деятельность
|202,5
|76,5
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|19000,4
|5278,3
|Аренда, прокат и лизинг
|3960,9
|52,0
|Деятельность по трудоустройству
|1720,8
|20,5
|Деятельность турагентств, туроператоров, предоставление других услуг по бронированию и связанная с этим деятельность
|2247,3
|1937,7
|Деятельность охранных служб и проведения расследований
|3150,5
|116,7
|Обслуживание зданий и территорий
|5723,8
|2932,9
|Административная и вспомогательная офисная деятельность, другие вспомогательные коммерческие услуги
|2197,1
|218,5
|Образование
|6235,8
|5911,5
|Здравоохранение и предоставление социальной помощи
|9023,5
|6721,9
|Искусство, спорт, развлечения и отдых
|1325,6
|792,7
|Предоставление других услуг
|832,6
|211,7
¹ Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, Донецкой и Луганской областей.
к - данные не публикуются в целях обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" конфиденциальности статистической информации.
Госстат Украины.