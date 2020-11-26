J.P. Morgan ожидает снижения ВВП Украины в 2020г на 4,7% с отскоком на 6% в 2021г

Аналитики J.P. Morgan ухудшили прогноз экономического спада в Украине до 4,7% в 2020 году при инфляции к концу года на уровне 4% в связи с ростом количества заболеваний COVID-19, говорится в обзоре от 24 ноября.

Согласно ему, в следующем году рост экономики составит 6% при инфляции в конце года на уровне 5,2%.

В середине сентября J.P. Morgan оценивал падение экономики Украины в этом году в 4% с восстановлением в следующем на 6% и профицитом текущего счета в этом и следующем годах на уровне соответственно 5,7% ВВП и 1,5% ВВП.

В обзоре аналитики J.P. Morgan рекомендуют покупать ВВП-варранты Украины. В то же время J.P. Morgan указал, что закрыл длинную позицию по украинским ОВГЗ поскольку, по его мнению, политические риски будут сохраняться. В частности, J.P. Morgan вышел из ОВГЗ с погашением в ноябре 2023 года и купоном 11,67%, продав их с доходностью 11,6% при курсе 26,36 грн/$1, в то время как эти бумаги были куплены 14 февраля под 10% при курсе 24,45 грн/$1.

Аналитики прогнозируют, что сотрудничество Украины с МВФ возобновится в первом квартале 2021 года со следующей выплатой в размере $700 млн во втором квартале после достижения конкретного прогресса по бюджету на 2021 год и урегулирования ситуации вокруг решения Конституционного суда об отмене электронного декларирования. В целом в J.P. Morgan ожидают $1,4 млрд поступлений в Украину в 2021 году в рамках программы с МВФ.

В обзоре сохраняется прогноз снижения в декабре Национальным банком Украины (НБУ) учетной ставки на 50 базисных пунктов - до 5,5% с дальнейшим повышением до 7% во второй половине 2021 года.