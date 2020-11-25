Кабмин отсрочил полноценный запуск Единой государственной е-системы в сфере строительства до конца марта 2021г

Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил срок действия экспериментального проекта по запуску первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства на четыре месяца – до 31 марта 2021 года.

"Считаем необходимым продолжить экспериментальный проект, определив срок, достаточный для анализа работы первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства, выявления ошибок и их исправление. Рекомендуем установить срок завершения экспериментального проекта до 31 марта 2021 года", – сообщил в ходе заседания правительства министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

При этом по состоянию на ноябрь экспериментальный проект можно считать успешным, считает первый заместитель министра Алексей Выскуб. Так, был запущен новый реестр, в который внесено более 30 тыс. объектов и более 60 тыс. разрешительных документов. Около 82% органов местного самоуправления уже работают в новой системе, выдали более 8 тыс. строительных паспортов и более 3 тыс. градостроительных условий.

Кроме того, в октябре были запущены электронные услуги для строительных объектов категории последствий СС1, более 1 тыс. заявок уже выполнено.

"В декабре мы планируем ввести возможность выдачи в электронной форме разрешения на выполнение строительных работ, а также сертификат о готовности объекта к эксплуатации", – рассказал Выскуб.

Как сообщалось, ранее завершение экспериментального проекта было запланировано на 30 ноября, а запуск портала Единой государственной е-системы в сфере строительства - 1 декабря 2020 года.