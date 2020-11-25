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Украинские предприятия за 9 мес. сократили прибыль почти в 3,7 раза - Госстат
17:41 25.11.2020 |
Предприятия и организации Украины в январе-сентябре 2020 года получили прибыль от обычной деятельности до налогообложения на сумму 93,3 млрд грн, тогда как тогда как за аналогичный период 2019 года их прибыль составляла 342,8 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.
По ее данным, за девять месяцев 34,8% предприятий сработали с отрицательным финансовым результатом, тогда как в январе-сентябре 2019 года таких было 22,7%. Убытки составили 318,5 млрд грн, что более чем в 2,8 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
В то же время предприятия Украины, которые сработали рентабельно, получили 411,8 млрд грн прибыли, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Официальный курс доллара на 25 ноября - 28,3741грн/$1.
Финансовые результаты предприятий Украины по видам экономической деятельности за январь-сентябрь 2020 года¹
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за 9 мес..2020, млн грн.
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за 9 мес. 2019, млн грн.
|Предприятия, которые получили прибыль, млн грн
|Предприятия, которые получили прибыль, к 9 мес 2019, %
|Предприятия, которые получили убыток, млн грн
|Предприятия, которые получили убыток к 9 мес. 2019, %
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 9 мес.2020,%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 9 мес 2019, %
|Всего
|93318,0
|342809,5
|411809,9
|90,5
|318491,9
|283,9
|34,8
|22,7
|Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|-92,8
|-43,3
|321,3
|112,1
|414,1
|125,5
|35,7
|50,0
|Промышленность:
|-44856,9
|155395,9
|119698,8
|54,1
|164555,7
|249,3
|36,9
|26,1
|Строительство
|1628,9
|3638,3
|3366,8
|74,0
|1737,9
|190,7
|27,0
|21,1
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|12512,7
|65600,0
|51478,9
|69,7
|38966,2
|469,2
|28,1
|16,2
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|-14888,3
|8171,9
|38641,9
|146,2
|53530,2
|293,1
|54,1
|31,4
|Временное размещение и организация питания
|-2889,1
|2603,8
|831,8
|30,2
|3720,9
|2407,0
|73,2
|18,2
|Информация и телекоммуникации
|10286,9
|16940,9
|15259,6
|82,6
|4972,7
|323,7
|30,0
|15,1
|Финансовая и страховая деятельность
|165140,7
|46268,6
|169284,6
|283,5
|4143,9
|30,8
|13,6
|14,3
|Операции с недвижимостью
|-7895,8
|11020,6
|5476,0
|45,1
|13371,8
|1189,6
|57,9
|29,5
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|-24251,5
|30005,6
|4032,2
|13,1
|28283,7
|3440,4
|34,0
|29,5
|Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|116,1
|2300,5
|1779,5
|59,3
|1663,4
|238,3
|38,5
|29,9
|Образование
|-67,9
|-2,7
|1,5
|124,3
|69,4
|1754,8
|33,3
|33,3
|Здравоохранение и социальная помощь
|835,9
|378,6
|1589,5
|305,2
|753,6
|529,8
|32,6
|22,6
|Деятельность в сфере культуры и спорта
|-2260,4
|416,9
|42,4
|5,0
|2302,8
|542,3
|63,3
|40,0
|Предоставление других услуг
|-0,5
|113,9
|5,1
|4,5
|5,6
|-
|25,0
|-
Данные: Госстат Украины
Финрезультаты предприятий промышленности по видам промышленной деятельности за январь-сентябрь 2020 года¹
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за 9 мес..2020, млн грн.
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за 9 мес. 2019, млн грн.
|Предприятия, которые получили прибыль, млн грн
|Предприятия, которые получили прибыль, к 9 мес 2019, %
|Предприятия, которые получили убыток, млн грн
|Предприятия, которые получили убыток к 9 мес. 2019, %
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 9 мес.2020,%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за 9 мес 2019, %
|Промышленность
|-44856,9
|155395,9
|119698,8
|54,1
|164555,7
|249,3
|36,9
|26,1
|Добывающая промышленность
|21095,6
|91998,7
|44125,9
|46,0
|23030,3
|585,0
|43,4
|23,1
|Перерабатывающая промышленность
|-23773,0
|60412,5
|59428,8
|59,3
|83201,8
|209,4
|32,2
|20,8
|производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий
|10329,1
|24239,9
|24656,0
|90,2
|14326,9
|465,2
|33,5
|24,8
|текстильное производство; производство одежды, кожи и изделий из кожи и др. материалов
|73,1
|545,5
|576,7
|104,5
|503,6
|7942,1
|22,7
|6,3
|Обработка древесины и производство изделий из древесины, кроме мебели
|737,1
|4460,8
|3208,1
|65,0
|2471,0
|516,7
|23,2
|14,0
|производство кокса и продуктов нефтепереработки
|-1702,4
|-2120,9
|251,8
|12,5
|1954,2
|47,3
|40,0
|35,3
|Производство химической продукции
|-18306,7
|17315,1
|2602,8
|14,9
|20909,5
|19070,8
|31,1
|6,8
|Производство фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|3425,1
|3942,1
|3703,2
|93,9
|278,1
|-
|25,0
|-
|производство резиновых и пластмассовых изделий, др. неметаллической минеральной продукции
|507,4
|13198,1
|7040,6
|51,1
|6533,2
|1134,2
|28,3
|12,0
|металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
|-10195,6
|-17783,0
|7719,1
|72,8
|17914,7
|63,1
|34,6
|27,7
|Машиностроение
|-8844,9
|15541,5
|7970,9
|44,1
|16815,8
|659,9
|37,1
|24,8
|производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|561,2
|976,7
|705,1
|68,9
|143,9
|309,3
|29,6
|12,5
|производство электрического оборудования
|-2423,8
|2555,5
|868,4
|32,0
|3292,2
|2137,5
|32,1
|24,0
|производство машин и оборудования не относящихся к др. группам
|-4303,6
|4976,8
|3232,1
|59,2
|7535,7
|1568,1
|33,7
|23,3
|производство транспортных средств и оборудования
|-2678,7
|7032,5
|3165,3
|35,6
|5844,0
|313,0
|46,1
|30,5
|Производство мебели, др. продукции, ремонт монтаж машин и оборудования
|204,8
|1073,4
|1699,6
|113,8
|1494,8
|355,5
|32,3
|25,0
|Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха
|-41344,3
|3427,1
|15115,8
|63,1
|56460,1
|274,9
|54,8
|51,8
|Водоснабжение; канализация, обращение с отходами
|-835,2
|-442,4
|1028,3
|75,9
|1863,5
|103,7
|47,9
|47,9
¹ данные без учета временно оккупированных территорий АРК, г.Севастополь, части Луганской и Донецкой областей
Данные: Госстат Украины
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