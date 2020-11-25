Спрос на IT-специалистов в Украине вырос на 50% в третьем квартале - GlobalLogic

Спрос на украинском рынке ІТ-специалистов в июле-сентябре 2020 года увеличился на 50% в сравнении со вторым кварталом, отмечается в сообщении компании GlobalLogic в среду.

"ІТ-рынок Украины быстро восстанавливается, ему не хватает квалифицированных кадров. Только GlobalLogic в Украине за два месяца выросла на рекордное число в 460 специалистов, а 57% всех открытых позиций в группе компаний в 14 странах приходится на нашу. Сейчас открыто более 750 позиций, и мы планируем расти минимум на 300 инженеров в месяц", — прокомментировал вице-президент GlobalLogic по стратегии и технологиям Андрей Яворский, которого цитирует пресс-служба.

В компании также отметили, что в третьем квартале в сравнении с предыдущим спрос на украинском рынке ІТ-талантов увеличился на 50%.

ІТ-компании преимущественно ищут Middle и Senior специалистов, то есть с опытом в сфере от двух и от пяти лет соответственно.

По данным GlobalLogic, потребность в начинающих инженерах (до одного года опыта) составляет всего 17%, в то же время спрос на более опытных (Middle и Senior) - 37% и 33% соответственно.

Основные направления - Python, QA Automation & Manual, javascript, Java, NET, C/C++ и DevOps. При этом 50% позиций открыто в Киеве, 27% — во Львове и 21% — в Харькове.

"Из-за дефицита квалифицированных кадров отрасль только в октябре недополучила минимум $12 млн экспортных поступлений в экономику Украины", - уточняется в исследовании GlobalLogic.

В компании также отметили, что за последние пять лет количество открытых позиций для технических специалистов растет в среднем почти на 30% в год, в то время как количество самих инженеров — только на 18%.

"На дефицит опытных специалистов влияет необходимость системного обучения и непростой процесс поиска инженерных талантов. Чтоб закрыть одну позицию, компании GlobalLogic, в среднем, нужно рассмотреть минимум девять кандидатов. Но даже попав на проект, инженеру, чтоб расти в сфере, нужно системно развивать hard (70% времени) и soft (30% времени) skills. Для этого более 320 тренеров и менторов компании инвестируют около 6000 часов ежегодно во внутренние обучающие программы и курсы", - подчеркивают в GlobalLogic.

В период с апреля по октябрь компания уже закрыла 1068 позиций, более 25% из них в направлении QA Automation & Manual и больше 11% в javascript.

"GlobalLogic Украина" - крупнейший разработчик программного обеспечения в Украине. Имеет офисы и более 4,5 тыс. специалистов в Киеве, Харькове, Львове и Николаеве.