В Минрегионе планируют обновить Госстат и ограничить количество собираемых данных

Министерство развития громад и территорий Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины работают над обновлением Государственной службы статистики.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сказал заместитель министра развития громад и территорий Украины Иван Лукеря во время выступления на Personal Democracy Forum Ukraine 2020.

"Отдельным направлением, совместным с Министерством цифровой трансформации и секретариатом Кабинета Министров Украины, является перезагрузка Госкомстата. На сегодняшний день огромное количество данных собирается в ручном режиме и оно потом просто не используется в непосредственной работе органов государственной власти. Мы хотим полностью изменить подход", - рассказал Лукеря.

По его словам, в рамках обновления Госстата данные будут переведены в "цифру" и это позволит использовать важные и ключевые данные мониторинга развития территорий в работе и при принятии решений. Также в Минрегионе планируют ограничить количество данных, которые на сегодняшний день собираются Госстатом.

"В частности, отбросить такие вещи, как учет молочной продукции в каком-то районе, что является абсолютно нерелевантным. К сожалению, сегодня такая статистика собирается на региональном уровне и предоставляется органам государственной власти, однако здесь она просто не используется", - объяснил Лукеря.

Он отметил, что в рамках обновления Госстата будут определены приоритетные для сбора данные и запущена муниципальная статистика.