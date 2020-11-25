Капитальные инвестиции в экономику Украины за январь-сентябрь сократились на 29% - Госстат

За три квартала 2020 года в экономику Украины было привлечено 268,0 млрд грн капитальных инвестиций, что на 29,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственная служба статистики.

Капитальные инвестиции в экономику Украины за январь-сентябрь 2020 года составили 268,0 млрд грн (на 29,3% меньше, чем за аналогичный период 2019года ). В частности, в промышленность было привлечено 100,92 млрд грн (на 32,4% меньше); в строительство - 27,45 млрд грн (на 31,6% меньше); в сельское, лесное и рыбное хозяйство - 25,02 млрд грн (на 35,1% меньше); в оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 21,02 морд грн (на 32,4% меньше); в транспорт, складское хозяйство, почтовую и курьерскую деятельность - 15,40 млрд грн (на 45,8% меньше); в сферу информации и телекоммуникации - 13,50 млрд грн (на 3,9% меньше); финансовой и страховой деятельности - 6,82 млрд грн (на 1,6% больше); в операции с недвижимым имуществом - 13,45 млрд грн (на 23,7% меньше); в профессиональную, научную и техническую деятельность - 6,35 млрд грн (на 8,2% меньше).

Инвестиции в машинное оборудование и инвентарь составляли 32,8% от общей суммы капитальных инвестиций в экономику Украины за девять месяцев 2020 года, в инженерные сооружения - 24,6%, в нежилые здания - 15,2%, в жилые здания - 9, 5%, в транспортные средства - 8,9%, в программное обеспечение и базы данных - 2,6%, в права на коммерческие обозначения, объекты промышленной собственности, авторские и смежные права, патенты, лицензии, концессии - 1, 3%, в долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства - 1,1%, в землю - 0,4%, в другие материальные и нематериальные активы - 3,6%.

Собственные средства предприятий и организаций составляли 69,2% от общего объема капитальных инвестиций, которые были привлечены в январе-сентябре 2020 года; средства местных бюджетов - 8,6%; кредиты банков и другие займы - 7,5%; средства государственного бюджета - 6,0%; средства населения на строительство жилья - 5,2%; средства иностранных инвесторов - 0,5%; другие источники финансирования - 3,0%.

Как сообщалось, по данным Госстата, в 2019 году в экономику Украины было привлечено 584,450 млрд грн капитальных инвестиций, что на 11,0% больше, чем в 2018 году.